Одним Владимиром больше, одним – меньше. Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность лишить российского коллегу Владимира Путина французского высшего знака отличия – ордена Почетного легиона, пишет Associated Press. С четверга Большой крест ордена есть не только у российского лидера, но и у президента Украины Владимира Зеленского.

«Подумывает выгнать»

Президент Франции Эммануэль Макрон «подумывает выгнать» российского лидера Владимира Путина из ряда награжденных медалью ордена Почетного легиона после того как вручил этот французский высший знак отличия украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, пишет Associated Press.

«Лидер Украины военного времени Владимир Зеленский теперь награжден высшей медалью почета Франции. Но есть проблема: у президента России Владимира Путина такая же медаль», — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что президент Франции прикрепил Большой крест ордена Почетного легиона на грудь Зеленского во время встречи во французском президентском дворце, которая состоялась в минувший четверг.

Награда должна продемонстрировать признание Францией доблести Украины после начала военной спецоперации России.

Некоторые французские законодатели и активисты призвали Макрона отобрать эту награду у Путина «из-за войны», рассказали авторы материала. В ответ президент Франции «не исключил, что лишит Путина чести, которой удостоил его в 2006 году тогдашний президент Жак Ширак».

«Макрон заявил журналистам в пятницу, что такое решение «имеет серьезное значение, и оно должно быть принято в нужный момент», — уточняется в статье.

Президент России не будет первым человеком, которого Макрон лишил высшей медали почета Франции, заметили авторы материала. В 2017 году он лишил награды Почетного легиона голливудского продюсера Харви Вайнштейна в связи с выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных домогательствах.

А 4 апреля 2014 года тогдашний глава государства Франсуа Олланд лишил французского ордена американского шоссейного велогонщика Лэнса Армстронга. Велосипедист семь раз за карьеру выигрывал Тур де Франс (1999-2005), но в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов, полученных с 1998 года.

От Наполеона до Макрона

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем Twitter, что наградил своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей французской наградой. Он также опубликовал видео награждения медалью ордена Почетного легиона.

«Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю тебе, Владимир, почтение за твою смелость и целеустремленность», — написал Макрон.

Согласно открытым источникам, Орден Почетного легиона — французская национальная организация, учрежденная Наполеоном Бонапартом еще в 1802 году по примеру рыцарских орденов. Тогда будущий император еще был Первым консулом Французской республики. После Великой французской революции были отменены все монархические привилегии, почести и награды. Поэтому Наполеон придумал новый способ поощрения.

Принадлежность к ордену — высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. В члены ордена принимают за выдающиеся военные или гражданские заслуги. Решение об этом принимает президент Франции, который по совместительству является Великим магистром ордена.

«В мире, теряющем ориентиры, орден Почетного легиона остается сильным, понятным и объединяющим символом. Это глубоко укоренилось во французском обществе. Орден Почетного легиона является одним из самых широко признанных наград в мире. Он часто служил образцом для многих зарубежных стран», — говорится на сайте ордена.