«Кому доверяю, того и назначаю». Кадыров объяснил, почему его родственники получили посты

В среду, 1 февраля, Рамзан Кадыров назначил своего 26-летнего племянника вице-премьером Чечни. В СМИ появились критические публикации на этот счет. Глава республики ответил оппонентам кратко: «кому доверяю, того и назначаю». И указал, что со своей родни на высоких должностях спрашивает за работу куда больше, чем с других сотрудников правительства республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначает на некоторы руководящие посты в республике своих родственников, поскольку доверяет им и спрашивает с них за работу значительно больше, чем с других. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — написал Кадыров.

По его словам, важна самоотдача человека на посту и результаты его работы, а не мнения «буквоедов-политологов».

Таким образом глава Чечни отреагировал на критические комментарии после назначения своего племянника на должность вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений региона. 26-летнего Хамзата Кадырова глава Чечни назначил на этот пост 1 февраля. Ранее Хамзат Кадыров возглавлял республиканское министерство спорта и был главой Курчалоевского района.

После этого севастопольское издание ForPost опубликовало материал о «династии Кадыровых». В статье социолог Анна Очкина подвергла сомнению законность назначения Хамзата Кадырова. А политолог Юрий Самонкин назвал ситуацию «недопустимой» и призвал ужесточить законодательство о государственной службы, чтобы в России не возникало «династий чиновников».

Кроме того, издание сослалось на ст. 16 федерального закона «О государственной гражданской службе». В ней говорится, что на госслужбу нельзя принимать близких родственников — родителей, супругов, детей, братьев и сестер, — если они находятся в подчинении друг у друга.

Кадыров, отвечая на публикацию, заметил, что «политологи» и «эксперты» любят рассуждать о законе, когда дело заходит его родственников, находящихся на госслужбе.

«Компетенция подобных Очкиных и Самонкиных и гроша не стоит. Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников», — написал глава Чечни.

Он напомнил, что в Чечне ценят закон превыше всего, а тысячи чеченцев, некоторые из которых приходятся Кадырову родственниками, жертвовали своими жизнями за этот закон.

«Мы возродили республику благодаря закону, сделали ее одним из благодатных регионов страны благодаря тому же закону. Ради защиты государства и ради разрушения планов НАТО чеченский народ отправил десятки тысяч сыновей на передовую, в том числе и ради защиты закона», — указал Кадыров.

СМИ не впервые указывают, что родственники Кадырова занимают государственные должности в Чечне. Его старшая дочь Айшат является министром культуры республики, вторая дочь Хадижат с 2020 года возглавляет департамент дошкольного образования региона. Хеди Кадырова (третья дочь) в феврале 2022 года получила пост заместителя руководителя секретариата главы республики.

По открытым данным, двоюродный брат главы Чечни Турпал-Али Ибрагимов с 2021 года возглавляет республиканское Минспорта. Еще один кузен Идрис Байсултанов — министр здравоохранения.

Старшие сестры Рамказан Кадырова — Зулай и Зарган — трудятся заместителем управляющего делами главы и правительства Чечни и помощником главы республики по дошкольному образованию соответственно. Муж первой с конца нулевых годов возглавляет министерство транспорта и связи, второй — зампредседателя чеченского парламента.

Согласно оценкам различных СМИ, в правительстве Чеченской Республики на разных должностях работают не менее 40 близких и дальних родственников Рамзана Кадырова.