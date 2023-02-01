«Им есть что скрывать»: Антонов отреагировал на заявления США о биолабораториях на Украине

Российский посол Анатолий Антонов в ответ на заявления США о том, что биолаборатории на Украине использовались в целях предотвращения пандемии, подчеркнул, что Вашингтон противоречит сам себе. Дипломат задался вопросом, почему в этом случае проекты курируют военные, а не гражданские специалисты.

Вашингтон, делая заявления о работе американских биолабораторий на Украине, противоречит сам себе, утверждает посол РФ в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее представитель администрации американского президента сообщил, что США вели исследования на Украине, но не разрабатывали биологическое оружие. По словам Кирби, американская сторона хотела предотвратить пандемию.

«Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты?» – сказал Антонов, слова которого приводит пресс-служба российской дипмиссии.

Антонов сам ответил на этот вопрос: «Вашингтону было и есть что скрывать. Это, к слову, подтверждает и сам господин Кирби, по словам которого, проекты были закрыты, а лаборатории деактивированы строго до начала СВО. Иначе говоря, делалось все для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных».

Минобороны РФ «неоднократно указывало на признаки реализации Соединенными Штатами программ двойного назначения», подчеркнул Антонов. Представитель России в США добавил, что «наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами национальной территории».

«Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения. Оказавшиеся в распоряжении нашего военного ведомства материалы доказывают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия», – заявил посол.

Он считает неудивительным, что американские власти «активно переносят незавершенные на Украине исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы», а также перекладывают функции заказчика на Минздрав, Минэнерго, Агентство по международному развитию. Антонов считает, что это производится «для отвода глаз», чтобы «избежать критики и вывести Пентагон из-под удара».

«Впрочем, заглушить шумиху администрации пока не удается. В самих Соединенных Штатах инициирован целый ряд расследований, связанных с федеральными биологическими проектами, в том числе по усилению функций штаммов, и побочными эффектами вакцинации», – подытожил глава российской дипмиссии.

31 января представитель Белого дома Джон Кирби назвал заявления российского Минобороны о разработках на Украине биологического оружия на деньги США «нелепыми и необоснованными».

«Нет никакого оружия, нет никакого биологического оружия, нет лабораторий. Не проводится никакой работы по [производству] биологического оружия Соединенными Штатами или вместе с Украиной на Украине», – подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Тем не менее Кирби признал, что американцы вместе с украинцами «проводили некоторые исследования по предотвращению пандемии, но все эти исследовательские центры были [нами] покинуты и безопасно деактивированы» до начала спецоперации на Украине.

За день до пресс-конференции Кирби начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что сейчас специалистов Украины по военной биологии берут на работу в США, Канаду и Евросоюзе.

Он отметил, что американская сторона представляет гражданские ведомства в качестве заказчиков исследований. По словам военного, это происходит из-за «давления мирового сообщества».

Тем не менее, подчеркнул Кириллов, благодаря «активным действиям Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины».

Начальник РХБЗ ВС РФ также утверждает, что это привело к территориальному переносу исследований. По его словам, Пентагон продолжает работы в странах Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно с этим, добавил Кириллов, наращивается сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, в частности Таиландом, Сингапуром и Кенией.

В Минобороны России считают, что оборонное ведомство США хочет создать компоненты биологического оружия и испытать их на населении Украины и других государств по периметру границ РФ.

По мнению Кириллова, на это указывают находки российских военных в период спецоперации: «более 20 тыс. документов и справочно-аналитических материалов, опросы очевидцев и участников американских военно-биологических программ».

В начале марта прошлого года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что полученные документы подтверждают исследования в украинских биолабораториях, расположенных в непосредственной близости от территории России.

МИД Украины опроверг это заявление. В США, наоборот, подтвердили, что на Украине есть объекты, где проводились исследования в сфере биологии и что Вашингтон пытался не допустить их перехода под контроль российских сил.

В июне Пентагон сообщил, что США поддерживали в последние 20 лет 46 различных гражданских лабораторий, учреждения здравоохранения и центры диагностики заболеваний на Украине. Но в ведомстве подчеркнули, что взаимодействие было направлено на мирные цели.