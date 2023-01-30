«Поручения даны». На границу с Украиной направили дополнительные войска

В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы, заявил глава региона Роман Старовойт. Там уже развернут солидный контингент сил Минобороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств, подчеркнул он. Режим среднего уровня реагирования продолжает действовать.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регион прибудут дополнительные средства для защиты границы.

«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — цитируют главу региона «Курские известия».

Старовойт подчеркнул, что в области уже сформирован солидный контингент сил Минобороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств. По информации газеты «Коммерсантъ», там также находятся центры обучения ЧВК «Вагнер».

Частые обстрелы

Российские власти неоднократно заявляли об обстрелах Курской области со стороны украинских военнослужащих. 30 января под обстрел попал Рыльский район Курской области, было зафиксировано не менее 20 прилетов.

29 января регион обстреливали дважды. В результате без электричества остались поселок Краснооктябрьский и село Волфино. При повторном обстреле был ранен электрик, пытавшийся восстановить электроснабжение в Волфино.

25 января был обстрелян хутор Отруба в Глушковском районе, из-за чего поселок Теткино и село Попово-Лежачи остались без света.

Риск вторжения

На прошлой неделе Старовойт выразил уверенность, что риск вторжения в регион остается невысоким.

«Сейчас риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок. Однако мы постоянно занимаемся укреплением обороноспособности региона. Проверил ход строительных работ в приграничных районах. Строители работают на совесть», — написал он в Telegram.

Осенью в Курской области завершили строительство двух усиленных линий обороны.

11 апреля в регионе ввели желтый уровень террористической безопасности. В конце мая сюда были переброшены дополнительные силы Министерства обороны, а также вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок. В октябре на фоне участившихся обстрелов туда прибыло дополнительно подкрепление.

19 октября президент Владимир Путин ввел режим среднего уровня реагирования в восьми регионах, в том числе в Курской области. Среди прочего, он обязывает местные власти реализовывать меры для «удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». Также должна быть усилена охрана общественного порядка, а объекты транспорта, коммуникаций и связи переведены на особый режим.