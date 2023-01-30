«Язвительный подход». Чем Киев обидел Тегеран

В Министерство иностранных дел Ирана вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране из-за призыва советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ударить беспилотниками по территории Ирана. Кроме того, по мнению украинского чиновника, взрывы на военном заводе в городе Исфахан в ночь на 29 января – расплата Ирана за помощь России в военной спецоперации.

Вызов поверенного

Временный поверенный в делах Украины в Тегеране вызван в МИД Ирана, сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале. В посте поясняется, что это связано с поддержкой советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком ударов беспилотниками по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан.

В сообщении отмечается, что никто из официальных лиц Украины «не подтвердил и не опроверг» слова Подоляка, тем самым «молчаливо признав» свою поддержку атаки на Исфахан.

«Вчера советник президента Украины, опубликовал пост на своей личной странице в Twitter, применив язвительный подход, аналогичный тому, что предлагали политические и медийные круги сионистского режима, заявив об участии Киева в акции против комплекса мастерских Минобороны в Исфахане», — говорится в сообщении Tasnim.

Еще 24 декабря 2022 года Подоляк призвал в своем Twitter ударить по иранским заводам, где производятся беспилотники.

По мнению советника главы офиса президента Украины, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций». Поэтому он решил, что необходимо ликвидировать предприятия, производящие беспилотники.

«Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — написал Подоляк.

Накануне он репостнул собственное сообщение, подчеркнув, что сделал свой призыв 24 декабря и заявил, что «логика войны неумолима и убийственна».

«И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала»,

— написал он.

Атака дронов

Несколько взрывов прогремело в Иране в ночь на 29 января на военном заводе в городе Исфахан, сообщило агентство Reuters.

Представитель службы безопасности военного завода заявил журналистам, что жертв при взрыве на заводе по производству боеприпасов нет.

Агентство IRNA привело сообщение военного ведомства Ирана, в котором говорилось, что атака беспилотников произошла в 23:30 (22:30 по московскому времени), но была неудачной. Один дрон сбил комплекс ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

Позже днем в СМИ появились сообщения, что в городе Азаршахр произошел взрыв, а затем начался пожар на промышленном предприятии по производству моторного масла – загорелись резервуары с топливом.

В посольстве России в Иране заявили, что ориентируются только на официальное заявление Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана.

«Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами РФ в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями», — отметили в ведомстве.

В понедельник журналисты Al Jazeera сообщили со ссылкой на слова иранского чиновника, что, по предварительным данным, Израиль причастен к атаке на завод в Исфахане.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», — сказал источник.

Он также не исключил, что дроны, атаковавшие объект Минобороны, запускались с территории Ирана.

Представитель США также сообщил агентству Reuters, что за атакой, по-видимому, стоит Израиль.

Иранские беспилотники

Украинские официальные лица неоднократно обвиняли Иран в поставках России беспилотников Shahed-136 и Mohajer-6, которые та использует в зоне военной спецоперации.

В свою очередь Иран признал отправку беспилотников в Россию, но настоял, что они были отправлены до начала спецоперации. А Москва полностью отрицает применение иранских дронов в зоне СВО.

22 декабря официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружений России.