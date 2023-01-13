«Организация сама для себя»: политологи усомнились в эффективности ООН

Совет безопасности ООН в пятницу, 13 января, проведет заседание с заявленной темой «Обеспечение мира и безопасности Украины». Председательствовать в Совбезе будет Япония. Заседание намечено на 15:00 (23.00 мск). Никаких подробностей о предстоящей встрече неизвестно, однако эксперты полагают, что ждать каких-то прорывных решений и перспективных договоренностей вряд ли стоит. Более того, по мнению специалистов, ООН оказалась неспособна обеспечить мир и безопасность на планете, хотя это и является первой целью в уставе организации. Политологи считают, что на ООН оказывают сильное давление и используют как ангажированную площадку для трансляции единственного мнения вместо попыток поиска компромисса.

Прозрений не будет

Совет безопасности Организации Объединенных Наций в пятницу, 13 января, проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Согласно программе мероприятий Совбеза, заявленная тема для обсуждения — «обеспечение мира и безопасности Украины». Председательствовать в Совбезе будет Япония.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов полагает, что от этой встречи вряд ли стоит ожидать каких-то судьбоносных решений и инициатив.

«Одной из целей деятельности организации является поддержание мира и безопасности – это первая цель в уставе ООН. В 2022 году в мире полыхало 43 вооруженных конфликта, а западные исследователи из университета Уппсала считают, что число конфликтов в мире неуклонно растет с момента учреждения ООН – с 1950 по 1959 год было 158 таких конфликтов, а с 2010 по 2019 – 453. Конечно, в этом смысле ООН не решает мировые проблемы, это некая площадка для декларации позиций по их вопросам. Мы знаем, когда решения ООН не выполнялись, – это касается и резолюции Совбеза по Минским соглашениям, и достаточно древнего документа по взаимоотношениям Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. Все это имело декларативный смысл, но не приводило к их имплементации», — напомнил эксперт.

Асафов не сомневается, что в этом смысле ООН не может решать проблемы, но она может выполнять функции ангажированного их представительства. Поэтому заседание под председательством Японии с совершенно очевидным контекстом под достаточно громким заголовком по поводу достижения путей мира и безопасности на Украине будет иметь заранее предсказуемый итог, уверен он.

«Учитывая, что площадка абсолютно дискредитирована, в нынешних обстоятельствах ООН – это полностью манипулируемая история, чтобы предоставить площадку для трансляции какой-то одной позиции, а вовсе не достичь какой-то единой среди разных сторон. Поэтому не думаю, что нам стоит ждать каких-то прозрений или прорывных решений. Я думаю, что прозвучит очередной набор обвинений в нашу сторону, шантаж вокруг Запорожской АЭС и других обстоятельств и, безусловно, обсуждение новых поставок оружия украинцам», — прогнозирует политолог.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов также полагает, что в последнее время ООН в значительной мере, к сожалению, находится под мощнейшим прессингом коллективного Запада, в первую очередь США и их западных союзников. Поэтому и ООН в целом, и Совет безопасности в частности парализованы и неспособны принимать решения в сфере международного мира, безопасности, которые ждали от этой организации и которые соответствуют принципам, а также целям устава ООН, полагает сенатор.

«Проблема в том, что эффективность и дееспособность ООН напрямую зависят от того, насколько взаимоприемлемые решения готовы находить ее члены. Это организация государств-членов, это не наднациональная организация. Поэтому их действия либо бездействие определяют эффективность ООН. На данном этапе налицо достаточно жесткая линия Запада, которая зародилась не сегодня – это линия на превращение ООН в некий дискуссионный клуб, в формат политизированных деклараций, что мы и видим. Используется и машина для голосования по целому ряду вопросов, в первую очередь в пику России. Американцы и их союзники выкручивают руки некоторым государствам, пусть и далеко не всем. В любом случае мы видим некоторую тупиковость ситуации в том, что касается работы ООН на направлении и в сфере безопасности», — говорит Долгов.

Никаких чудес ни от какого заседания ООН, по словам члена Совета Федерации, в России не ждут, кроме того, это далеко не первое заседание по Украине. Тем не менее нужно исходить из того, что на данный момент нет альтернативы ООН как некой универсальной, многосторонней организации. Поэтому каналы ООН, безусловно, нужно использовать для доведения российской точки зрения и позиций до мировой общественности, до других государств-членов, что и происходит, отметил Долгов.

«Эта дипломатическая работа, несомненно, важна, и крест на ООН мы на данном этапе совершенно точно не ставим. Однако перспектива возвращения ООН эффективности напрямую зависит от того, будут ли изменения в сторону реализма в позиции Запада – пока этого не видно. Кроме того, важно, какое количество государств — членов ООН смогут противостоять западному диктату. Сегодня мы видим, что многие не готовы идти в фарватере американской политики, но ситуация сложная», — констатировал сенатор.

Хотя полноценной замены ООН не существует, есть и другие форматы международного взаимодействия, такие как ШОС, БРИКС, страны АСЕАН, ЕАЭС, ряд других организаций, которые играют возрастающую роль, в том числе в части региональной и международной безопасности, полагает Константин Долгов. Он напомнил, что Россия участвует или поддерживает партнерские отношения со всеми этими объединениями, и их важно использовать и укреплять дальше.

«Когда говорят о смерти ООН или о том, что ООН закончилась, я с этим все же не согласен, потому что это наиболее универсальная организация, и мы по-прежнему считаем важным восстановить ее центральную координирующую роль в международных делах. Однако сегодня ситуация находится в значительной мере в тупике из-за действий Запада, в первую очередь в силу антироссийской направленности их политики», — заключил член Совета Федерации.

Площадка для популизма

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов смотрит на ситуацию менее мрачно. Он подчеркнул, что ООН остается единственной организацией, которая продолжает выполнять роль международной площадки для диалога, поэтому любое мероприятие, в том числе и в Совбезе, можно только приветствовать, так как у России там есть право голоса и страна может заявить о своей позиции, в частности, о событиях, происходящих сейчас в рамках специальной военной операции.

«С другой стороны, конечно, мы понимаем, что особенно Совбез находится под сильным влиянием Соединенных Штатов, плюс эта организация вообще расположена на территории Нью-Йорка, и понятно, что американские спецслужбы контролируют практически любое действие любого дипломата. Поэтому переговорные процессы часто вынесены за рамки ООН», — говорит политолог.

В то же время, по словам Баширова, необходимо понимать, что ООН — это не только то, что обсуждается по Украине, но и огромный пласт международных программ, связанных и со здравоохранением, и с борьбой за защиту климата, и борьбой против неграмотности, и с сохранением культурных ценностей. В рамках организации есть много направлений, по которым взаимодействуют очень многие страны, поэтому политолог призывает не фокусироваться именно на ситуации с СВО.

Политолог, член ОПРФ, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк, в свою очередь, полагает, что ООН уже долгое время демонстрирует абсолютную неспособность решать мировые проблемы и защищать интересы мирового сообщества.

«Это такая «организация сама для себя», потому что это огромная бюрократическая машина, огромное количество фондов, агентств, подконтрольных организаций, в том числе внутри секретариата ООН, и так далее. Это говорит о том, что созданный ООН аппарат по большому счету дублирует свои же собственные функции внутри самого себя, и во многом это отражается на отсутствии хоть какой-нибудь эффективности деятельности ООН. Можно вспомнить ситуацию с провалом борьбы с коронавирусом, потому что не получилось выстроить общую систему взаимодействия между государствами, и мы видим, чем это в итоге закончилось», — рассуждает эксперт.

Помимо всего прочего, с точки зрения Данюка, ООН превратилась в площадку для популизма, где «в жанре открытого микрофона выступают всевозможные демагоги». В качестве примера он привел 2003 год и знаменитое выступление в ООН госсекретаря США Колина Пауэлла, который «тряс пробиркой», выдавая ее за доказательство наличия у Ирака оружия массового поражения, которого там не оказалось.

«Но одно дело, когда подобного рода деятельностью занимаются представители стран, а другое дело, когда одним из главных популистов становится главный секретарь ООН, который в 2020 году ставил своей целью закончить все войны на планете. При этом внутри ООН не только не было принято никаких мер и решений, кроме громких заявлений для заголовков, — он попустительствует тому, что ООН стали использовать в качестве ангажированной политической площадки. Яркий случай – президент Украины Владимир Зеленский, который использует трибуну ООН для популизма и дешевого, кровавого пиара», — полагает эксперт.

Никита Данюк считает неприемлемым, когда украинский президент использовал Генассамблею ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие.

«История про наказание, которое якобы должна понести Россия, в том числе и санкции, и лишение российской делегации прав, лишение России права вето в Совете безопасности ООН – все это он предлагал с высокой трибуны. И это при том, что Россия является одной из основательниц этой организации и той страной, без которой невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Я уж не говорю о том, что мы являемся ядерной державой, и уход нашей страны из ООН по сути поставит на этой организации крест. Однако, как мы видим, при попустительстве аппарата и генсека ООН такие разговоры происходят, западные страны и их приспешники пытаются что-то инициировать, правда, у них ничего не получается», — отметил политолог.

Самая последняя тенденция, по мнению Никиты Данюка, является наиболее негативной. Потому что одно дело, когда ООН просто неэффективна, а другое – когда она становится продолжением внешней политики США, фактически ее инструментом, говорит политолог, приводя в пример ситуации вокруг Югославии и Сирии. И это при том, что ООН изначально должна была встраиваться на принципах взаимного уважения, доверия, международного права и так далее, сетует он.

«Также очень интересная ситуация с ЮНЕСКО, когда декларируются некие принципы свободной журналистики и так далее, а по факту, когда Дарью Дугину убивают, при этом наша сторона пытается через руководство секретариата ЮНЕСКО осудить ее жестокое убийство, никакой реакции нет. Когда члены ООН голосуют против России, это не страны выступают против России, это яркое свидетельство давления Запада на представителей этих стран», — уверен эксперт.

По словам политолога, есть огромное количество примеров, когда внутри ООН существуют не просто двойные стандарты, а ангажированная позиция.

Данюк призвал вспомнить историю с референдумами на освобожденных территориях (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), когда люди пришли и отдали свой голос, но в ООН это проигнорировали.

«Поэтому, на мой взгляд, необходимо вновь наполнить смыслом эту организацию, потому что, хотим мы или нет, ничего лучше, чем она, с точки зрения международного взаимодействия не придумано. Если же этого не получится, то нужно сформировать новую приемлемую альтернативу – международную организацию, которую могла бы гарантировать соблюдение принципов международного права, справедливости и равенства», — заключил член Общественной палаты РФ.