«В одностороннем порядке». Россия отпустила ветерана ВМС США

Ветерана ВМС США Тейлора Дадли, задержанного в Калининграде при попытке въехать в Россию с территории Польши в апреле 2022 года, освободили из-под стражи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на членов семьи американца. Отмечается, что Дадли вышел на свободу не в результате обмена, а в одностороннем порядке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

CNN отмечает, что 35-летний уроженец штата Мичиган Тейлор Дадли ездил в Польшу, чтобы побывать на музыкальном фестивале. Не уточняется, однако, почему он пытался въехать на территорию России.

Телеканал подчеркнул, что о задержании и содержании под стражей американца не было ничего известно, поскольку семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении оставались конфиденциальными. Американские власти сочли задержание незаконным. Или основанных на «произвольных или дискриминационных мотивах».

Как освободили экс-морпеха

Представитель семьи американца Джонатан Фрэнкс сообщил, что переговорами занимались Глобальный фонд Стива Мензиса, посольства США в Москве и Варшаве и Центр глобального взаимодействия Ричардсона, который специализируется на освобождении заключенных и заложников в других странах с помощью «гражданской дипломатии», когда нет возможности подключить официальные каналы между странами.

Телеканал отмечает, что активное участие в переговорах принял экс-губернатор штата Нью-Мехико, адвокат и основатель Центра Билл Ричардсон. Он более 30 лет работал над освобождением американцев, задержанных за границей.

«Есть много малозаметных американцев, которые тоже заслуживают свободы. Другими словами, во всем мире есть много неизвестных людей, которые заслуживают поддержки Америки»,

— заявил Ричардсон CNN.

Он также отметил, что основная часть переговоров заняла шесть месяцев. «Мы усердно работали над этим в Москве и Калининграде и впервые подняли этот вопрос во время наших встреч с российскими представителями по Бритни Гринер, Полу Уилану и Тревору Риду».

Центр Ричардсона сыграл определенную роль в освобождения Тревора Рида, гражданина США и бывшего морского пехотинца, которого задержали, а затем осудили за нападение на российских полицейских. В апреле его обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, который отбывал наказание в США.

Вице-президент и исполнительный президент Центра Микки Бергман отметил, что никакого обмена на Дадли с американской стороны произведено не было – он был освобожден в одностороннем порядке. Билл Ричардсон также заявил CNN, что Дадли отпустили на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы.

«Последние 9 месяцев были трудными для семьи, и они просят СМИ уважать их частную жизнь и дать им возможность встретить Тейлора дома», — добавил представитель семьи.

Несколько граждан США остаются под стражей в России, в том числе бывший морской пехотинец США Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет по делу о шпионаже, который работал директором по безопасности в компании по производству запчастей для автомобилей BorgWarner. В его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании. По данным следствия, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Его задержали 28 декабря 2018 года в Москве. Приговор огласили в июне 2020 года

Успешные обмены

8 декабря 2022 года российского бизнесмена Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году по делу о торговле оружием и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.

Грайнер задержали в московском аэропорту «Шереметьево» в феврале 2022 года — при досмотре багажа у нее нашли «вейпы», жидкость в которых, как позднее заключил эксперт, содержала гашишное масло. Грайнер утверждала, что у нее не было умысла совершать преступление. 4 августа Химкинский суд приговорил Грайнер по статье о контрабанде наркотических средств (пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ) к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.

В апреле 2022 года между США и РФ состоялся обмен заключенными – в России освободили американца Тревора Рида, в США – россиянина Константина Ярошенко. Рида летом 2020 года осудили в РФ на девять лет за применение силы в отношении сотрудников полиции. По версии следствия, Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, на место прибыл наряд ППС. Утверждается, что Рида не удавалось успокоить и его решили доставить в отдел полиции. По пути туда, находясь в автомобиле, Рид ударил одного сотрудника и напал на второго, сидевшего за рулем, установил суд. Во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Ярошенко находился в заключении в США по делу о транспортировке крупных партий кокаина, его осудили на 20 лет.