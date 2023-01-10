«Считаем нецелесообразным». Армения отказалась проводить учения ОДКБ

Ереван предупредил ОДКБ, что считает нецелесообразным проводить учения организации на территории Армении, по крайне мере в этом году. Премьер Никол Пашинян подчеркнул, что «не собирается разговаривать с РФ на языке ультиматумов» в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора. Штаб ОДКБ уже прорабатывает возможность проведения маневров в другом месте. В Кремле заявили, что Армения в любом случае остается «нашим очень близким союзником». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе проводить учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории страны. Как сообщает News.am, министр обороны Сурен Папикян уже проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что Ереван считает нецелесообразным проводить учения в существующей ситуации.

«Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал Пашинян на сегодняшней пресс-конференции.

Политик подчеркнул также, что безопасность Лачинского коридора в Нагорном Карабахе остается ответственностью российских миротворцев.

«Считаем, что наш инструментарий должен быть дипломатическим, а именно, применить международное давление по открытию Лачинского коридора», — сказал он, опровергая слухи о том, что Армения якобы планирует выйти из ОДКБ.

В ноябре Пашинян отказался подписать декларацию Совета ОДКБ по итогам ереванского саммита, сославшись на то, что военный союз никак не отреагировал на действия Баку в Лачинском коридоре.

1 января на сайте Минобороны РФ появилось сообщение о планируемых учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении. Отмечалось, что все маневры «будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность».

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Последний в октябре 2022 года тоже отменил совместные учения с ОДКБ.

Лачинский коридор

Лачинский коридор остается заблокированным с 12 декабря, единственная дорога Степанакерт-Горис перекрыта неизвестными. МИД РФ в то же время подчеркивает, что Москва прилагает все усилия для стабилизации обстановки в регионе.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Пашинян заявил, что Армения не собирается разговаривать с РФ на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.

«Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли и по большому счету добавить нечего», — сказал Пашинян.

Политик добавил, что Баку объясняет свои действия опасениями, будто бы Армения и Россия могут предпринять совместные агрессивные действия против Азербайджана. «Это абсурд, но на фоне событий в Украине эти заявления вызывают интерес и Азербайджан использует это. Мы обращаем внимание российских коллег на то, что в условиях отсутствия ответной реакции получается, что военное присутствие РФ не только не обеспечивает безопасность Республики Армения, но и создает угрозу ее безопасности», — заключил Пашинян.

Ранее премьер Армении отмечал, что если Россия «не в состоянии обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе», то ей следует обратиться в Совет безопасности ООН и получить мандат для миротворческого контингента или попросить отправить в регион дополнительные миротворческие силы.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по всем вопросам, «в том числе и тем, которые сейчас являются очень сложными».

Представитель Кремля добавил, что ОДКБ будет прояснять детали позиции Армении, отказавшейся проводить учения организации в 2023 году. «Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», — прокомментировал он сегодняшнее заявление Пашиняна.

«В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — резюмировал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович в свою очередь отметил, что прорабатываются предложения о возможности переноса учений с Миротворческими силами ОДКБ из Армении на территории других стран-членов организации.

«В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств - членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год», — цитирует Щегриковича ТАСС.