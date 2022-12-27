«Расставили точки над i». Лукашенко и Пашинян остались довольны встречами с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неформальном саммите СНГ, который проходит 26-27 декабря в Санкт-Петербурге, Москве и Минску удалось «расставить точки над i и согласовать многие вопросы». А премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что обсуждение ситуации в Лачинском коридоре стало главным вопросом на переговорах с президентом России.

Переговоры с Лукашенко

По итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин отметил, что они также встречались накануне вечером.

Неформальная встреча глав государств СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. На саммит приехали лидеры Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно», — сказал Путин Лукашенко после переговоров.

По его словам, правительства двух стран «работают довольно напряженно», поэтому он «очень рад тому», что на неформальном саммите «можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес».

«Если кто-то думает, как вы правильно сказали, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над i, продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», — подчеркнул в ответ Лукашенко.

Он также поблагодарил российского коллегу за то, что накануне «были окончательно согласованы многие вопросы», которые теперь доработают правительства государств. «Уже у них к нам не может быть вопросов – мы уже все решили, что они просили. Поэтому я вас благодарю», — пояснил президент Белоруссии.

Встреча с Пашиняном

Во вторник также состоялась встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Перед началом переговоров российский лидер отметил, что недавно состоялось заседание межправкомиссии, на котором было констатировано, что у двух стран «в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно». Согласно его данным, за десять месяцев 2022 года товарооборот государств вырос на 73 процента. Российский лидер уверен, что «это хороший результат».

«Но мы с вами еще вчера начали, и удалось втроем поговорить: конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — добавил Путин, имея ввиду, что накануне состоялась трехсторонняя встреча, на которой, помимо них, присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Путин предложил Пашиняну обсудить теперь эти вопросы в «в деталях» наедине.

В свою очередь Пашинян поблагодарил российского коллегу за приглашение на неформальный саммит СНГ, отметив, что подобные мероприятия уже становятся «хорошей традицией» для Содружества Независимых Государств.

«Конечно, вы правы: на данный момент главный, самый оперативный вопрос – это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе», — уверен премьер Армении.

Он напомнил, что, согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении, «Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев». А Азербайджан в свою очередь «гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору».

«Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты», — заключил Пашинян.