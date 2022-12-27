«Провокационные заявления». В Кремле отрицают, что вынуждали Армению присоединиться к СГ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия якобы вынуждает Армению присоединиться к Союзному государству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления провокационными. Накануне лидерам СНГ вручили сувенирные перстни, которые в соцсетях уже окрестили «кольцами всевластия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел провокационными заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что российские власти якобы принуждают армянское правительство присоединиться к Союзному государству.

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — цитирует представителя Кремля портал News.am.

О чем говорил Григорян

Григорян ранее в эфире Общественного телевидения заявил, что Россия якобы давит на Армению в вопросе Лачинского коридора, а также заставляет присоединиться к СГ.

«Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что с этим связана и эскалация 13 сентября и в основном это является основой или мотивом всего кризиса», — подчеркнул Григорян.

«Всякий раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, она получает иные виды давления в виде военной силы», — добавил он.

Григорян также напомнил, что посол Белоруссии в Армении Александр Конюк ранее заявил, что в Союзном государстве «не хватает третьей страны».

Спикер армянского парламента Ален Симонян поспешил опровергнуть эти заявления, отметив, что Ереван никогда не вел диалог о возможном вступлении республики в Союзное государство.

«Свидетелем ни одного подобного разговора с нашими российскими коллегами я не был. Таких разговоров нет и для меня быть не может. Независимость и суверенитет Армении не подлежат обсуждению», — сказал Симонян.

По словам политика, он «не мог не знать о подобных разговорах, если бы они существовали».

Перстни глав СНГ

В беседе с журналистами Песков также прокомментировал вчерашние новогодние сувениры, которые были вручены лидерам СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. В социальных сетях подаренные перстни окрестили «кольцами всевластия» по аналогии с атрибутами из вселенной Толкина.

«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал Песков.

По мнению Пескова, сам Владимир Путин не будет носить перстень.