Папа Римский прибыл в Казахстан и призвал вспомнить «дух Хельсинки»

Папа Римский Франциск призвал установить всеобщий политический диалог и возродить «хельсинкский дух», чтобы сделать мир стабильнее и спокойнее. Об этом понтифик заявил в ходе апостольского визита в Казахстан, передает ТАСС.
Предстоятель Католической церкви заявил, что людям нужно научиться прекратить лить воду на мельницы противостоящих блоков и «не усугублять вражду».
«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — сказал Франциск.
По словам Папы, для этого требуются «понимание и терпение». Он также подчеркнул, что диалог должен вестись «со всеми».
В финской столице в 1975 году были подписаны Хельсинкские соглашения между СССР, почти всеми государствами Европы, а также США и Канадой. Подписание этого документа позволило создать почву для развития общемировой безопасности и сотрудничества в самых разных областях.
Франциск добавил, что Казахстан играет важную роль в урегулировании конфликтов, поскольку страна «является перекрестком важных геополитических узлов».
31 августа Папа Римский заявил, что мир сегодня проживает Третью мировую войну.
«Завтра вы будете вспоминать годовщину начала Второй мировой войны… <…> Сегодня мы проживаем третью [мировую войну]. Пусть память о прошлом опыте побуждает вас взращивать мир в себе, в своих семьях, в общественной и международной жизни», — сказал он.
14 июня Франциск также сказал, что мир оказался в состоянии Третьей мировой войны.
«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — приводила его слова итальянская газета La Stampa.
Он добавил, что это должно заставить людей задуматься. «Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие? <...> Это плохо для человечества, это бедствие», — сказал понтифик.
Также глава Римско-католической церкви напомнил, что кроме Украины конфликты продолжаются и в других странах.
«Вспомним о некоторых районах Африки, севере Нигерии, севере Конго, где война всё еще продолжается и никому до этого нет дела. Вспомните Руанду 25 лет назад. Вспомним Мьянму и рохинджа. Мир находится в состоянии войны», — сказал Франциск.
Тогда же Папа заявил, что стоит отказаться от сравнивания кризиса на Украине с «борьбой добра со злом».
«Здесь нет метафизических добра и зла, в абстрактной форме. Проявляется нечто глобальное, элементы которого очень сильно переплетены», — заявил Франциск.
По словам папы Римского, в начале 2021 года он принимал у себя «очень мудрого» главу государства, называть которого напрямую он отказался.
«Я спросил его: «Почему?», и он ответил: «Они лают у ворот России. И не понимают, что русские — имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы». Он заключил: «Ситуация может привести к войне». Это было его мнение», — заявил Франциск.