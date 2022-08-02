Пелоси села на Тайване: Китай выразил решительный протест

Самолет ВВС США, где находился спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване. Перед этим Китай предупредил, что будет решительно защищать свой суверенитет – Пекин считает Тайвань своей территорией. В регионе объявлены военные учения НОАК, а американские ВМС стягивают к Тайваню авианосцы. МИД КНР заявил решительный протест после приземления Пелоси в Тайбее, а сама спикер заявила, что ее визит — свидетельство поддержки США тайваньской демократии.

Спикер палаты представителей Конгресса США США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с официальным визитом. Как сообщает газета The New York Times,

«Визит Пелоси на Тайвань <...> стал самым «высокоранговым» за последние 25 лет; он создаст напряженное противостояние с Китаем, которое может привести к росту милитаризации».

МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осудив его.

«Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает «принцип одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. <...> Визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

СМИ публикуют кадры приземления самолета Пелоси; а также кадры, на которых видно, как спикер нижней палаты американского конгресса спускается по трапу. После этого она начала фотографироваться с местными политиками.

В опубликованном пресс-службой Пелоси заявлении говорится, что «ее визит является свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». По ее словам, визит не противоречит политике США в отношении Китая.

Она добавила, что Америка продолжает выступать против односторонних попыток Пекина «изменить статус-кво» по тайваньскому вопросу.

Кроме того, газета The Washington Post к приземлению Пелоси опубликовала ее статью о поддержке Тайваня.

«Мы не можем стоять в стороне, когда компартия Китая (КПК) продолжает угрожать Тайваню и самой демократии. Мы совершаем это путешествие в то время, когда мир сталкивается с выбором между автократией и демократией. По мере того, как Россия ведет свою преднамеренную, незаконную войну против Украины, важно, чтобы Америка и наши союзники ясно дали понять, что мы никогда не поддадимся автократам. Когда я возглавлял делегацию Конгресса в Киеве, я передал президенту Владимиру Зеленскому, что мы восхищаемся защитой его народом демократии для Украины и демократии во всем мире. Отправляясь на Тайвань, мы уважаем нашу приверженность демократии, подтверждая, что свободы Тайваня и всех демократий должны уважаться», — говорится в материале.

Пелоси также обвинила КПК в жестоких и последовательных репрессиях против политических свобод и прав человека в Гонконге — нарушив обещания относительно «одной страны, двух систем».

«В Тибете КПК уже давно ведет кампанию по уничтожению языка, культуры, религии и самобытности тибетского народа. В Синьцзяне Пекин совершает геноцид против мусульманских уйгуров и других меньшинств. А по всему материку КПК продолжает нападать на активистов, лидеров религиозной свободы и других, кто осмеливается бросить вызов режиму», — утверждает спикер.

Одновременно с этим ВВС КНР направили в Тайваньский пролив истребители Су-35. Зона Тайваньского пролива закрыта для гражданских самолетов властями КНР. США направили восемь истребителей F-15 с авиабазы на японском острове Окинава – для сопровождения «борта Пелоси».

На самом острове для обеспечения безопасности и регулирования дорожного движения во время перемещения кортежа спикера палаты представителей США задействовано не менее 300 полицейских.

Кроме того, управление морских дел провинции КНР Чжэцзян, расположенной к северу от Тайваня, сообщило о проведении 3-5 августа морских учений со стрельбами в Восточно-Китайском море.

В акватории запрещено судоходство.

Перед этим Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник, 2 августа, приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита Пелоси на Тайвань.

В аэропорту Суншань на острове, где приземлился борт Пелоси, были сняты маскировочные чехлы с зенитных пушек, сообщили тайваньские СМИ. Аэродром защищают двуствольные артиллерийские установки класса «земля – воздух» калибром 35 мм. Они используются для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами. Орудия установлены рядом со взлетно-посадочной полосой. В состояние готовности также приведены радиолокационные системы.

Военно-морские силы США также перебросили к Тайваню авианосец «Рональд Рейган», десантные корабли «Триполи» и «Америка». Еще один авианосец, «Авраам Линкольн», десантный вертолетоносец ВМС США «Эссекс» и 36 других военных кораблей и три субмарины дислоцированы на базе Перл-Харбор на Гавайях.

В свою очередь, 2 августа китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» вышли в море, сообщила газета China Times. «Их выдвижение говорит об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе», — говорится в сообщении.

Внимание СМИ в контексте визита Пелоси на Тайвань привлекла также курьезная деталь. Политики из правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня заказали для делегации Нэнси Пелоси 100 стаканов молочного чая с пузырями, сообщило Центральное информационное агентство острова. На оживленном перекрестке в центре Тайбэя появился огромный светодиодный плакат, приветствующий Пелоси. В здании Законодательного юаня в ожидании спикера расстелили красные ковровые дорожки.

Китаист Александр Габуев, старший советник Albright Stonebridge Group, утверждает —

«сегодняшний день заметно повышает риск военного конфликта с участием Китая и США в ближайшие 5-10 лет».

Он отметил, что самые важные последствия визита Пелоси на Тайвань — а это личная инициатива 82-летней спикера, вызвавшая протесты в Белом доме — произойдут не прямо сейчас.

«В ближайшие недели нас может ждать военно-политический кризис, чреватый рисками непреднамеренных ошибок и инцидентов. При этом и Пекин, и Вашингтон будут стараться сдержать эскалацию и не допустить войны. Тяжесть возмездия КНР обрушится на сам Тайвань. Экономические санкции, перекупка стран, признающих независимость Тайбэя, кибератаки, агрессивные учения с вторжениями в территориальные воды и воздушное пространство — далеко не полный арсенал инструментов КНР», — резюмировал эксперт в своем Telegram-канале.