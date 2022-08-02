«Конфронтация резко обострилась»: китайские авианосцы направились к Тайваню

Два авианосца Народно-освободительной армии Китая — «Ляонин» и «Шаньдун» — вышли в море, чтобы «разобраться» с возможным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, сообщает газета China Times. Тем временем самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура в сторону Сингапура. Ожидается, что, если она решится посетить Тайвань, то прибудет на остров около 22:20 по местному времени (17:20 мск).

Два авианосца

Как сообщает China Times, коммерческие спутниковые снимки показывают, что китайские авианосцы покинули порты Санья и Циндао и, вероятно, направятся в сторону Тайваньского пролива, чтобы вступить в конфронтацию с американскими военными.

Согласно данным издания, в ожидании возможного визита Пелоси две боевые группы китайских авианосцев были развернуты вблизи северной и южной оконечностей Тайваньского пролива. В то же время военные базы США в Восточной Азии также были приведены в состояние боевой готовности.

«Действия Китая показывают, что конфронтация между США и КНР вокруг Тайваня резко обострилась», — говорится в статье.

Авторы издания напомнили, что представители материковой части Китая, в том числе Министерство национальной обороны и Министерство иностранных дел в последнее время много раз выражали жесткую позицию относительно возможного визита Пелоси на Тайвань.

В частности, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила во вторник, что Китай примет решительные меры.

«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и, если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», — сказала дипломат.

В свою очередь постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможная поездка Пелоси на Тайвань подорвет отношения Пекина и Вашингтона.

«С нашей точки зрения такой запланированный визит подрывает принцип неделимости Китая, подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает стабильность и мир в Тайваньском проливе. Более того, он подрывает отношения между Китаем и США», — сказал дипломат.

Он также уверен, что власти Соединенных Штатов хорошо осознают, что «им придется иметь дело со всеми последствиями» этого визита.

Накануне стало известно, что КНР начала военные учения неподалеку от Тайваня. Как сообщает РИА «Новости», во вторник пользователи китайской соцсети Weibo публикуют фото и видеокадры с перемещением военной техники по улицам и шоссе восточной провинции Фуцзянь, которая расположена через пролив от острова Тайвань чуть более чем в 100 километрах.

Бывший председатель нижней палаты американского парламента Ньют Гингрич считает, что Китай вряд ли будет сбивать борт со спикером Палаты представителей.

«В худшем случае, если бы они сбили ее самолет, это было бы буквально актом войны. И у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар <…>. Люди склонны забывать — США, несмотря на слабость Пентагона и свое глупое поведение, все еще имеют мощную армию», — приводит его слова Fox News.

Самолет в пути

Китайские СМИ сообщили, что Пелоси во главе делегации США, численность которой составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться 2 августа между 21.00 и 22.30 по местному времени в аэропорту Суншань в Тайбэе, затем она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Ожидается, что в среду около полудня она покинет остров.

США официально не подтверждали визит спикера Палаты представителей на Тайвань. Было объявлено, что она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Если она все же решится заглянуть и на остров, несмотря на протесты КНР, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.

Согласно открытым источникам, Китай считает Тайвань своей территорией. Хотя США не объявляли о признании независимости острова от КНР, они поддерживают местные власти и поставляют им оружие, чем вызывают недовольство и протесты китайских властей.

Согласно данным сервиса Flightradar, спецборт ВВС США, на котором путешествует Пелоси, в настоящее время вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и движется в южном направлении.

Газета Global Times сообщила, что еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе. Предполагается, что он может быть использован для сопровождения полета Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала напряженность вокруг возможной поездки Пелоси на китайский остров в своем Telegram-канале.

«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», — написала она.