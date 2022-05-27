Пушилин рассказал о предстоящем восстановлении Мариуполя

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин дал интервью РИА «Новости», а также пообщался с журналистами. Он рассказал о переходе в государственную собственность предприятий, принадлежащих поддерживающим Киев людям, о предстоящем восстановлении Донбасса и о количестве украинских военнопленных. Главные заявления Пушилина – в материале «Газеты.Ru».

Национализация предприятий

В интервью РИА «Новости» Пушилин сообщил, что предприятия, находящиеся на территории ДНР и принадлежащие поддерживающим Киев людям, перейдут в государственную собственность. Это коснется не только собственности украинцев, но и имущества иностранцев. Причем по каждой компании правоохранительные органы будут проводить индивидуальную работу.

«Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — сказал глава ДНР.

15 мая Государственный комитет обороны ДНР издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.

«Со дня вступления в силу настоящего постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой народной республики (далее — освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой народной республики на указанное имущество», — говорилось в документе.

Сумма ущерба

По словам Пушилина, называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, так как украинские военные пока еще продолжают наносить удары.

«Не назову сумму. Во-первых, потому что территория ДНР еще не освобождена, и у нас есть еще достаточное количество городов, которые нам предстоит освободить. Я говорю и о Красноармейске, я говорю и о Доброполье, и об Артемовске, Константиновке, Славянске... Это все те населенные пункты, которые, к сожалению, тоже подвергнутся в определенной мере разрушениям. Поэтому без этого тоже подсчитать не получится», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли восстановлен аэропорт в Мариуполе, глава ДНР сказал, что сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

«В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны», — отметил Пушилин.

Из-за того, что военная спецоперация еще не завершилась, он затруднился назвать сроки восстановления. Однако сказал, что это будет после выхода ДНР на «конституционные границы».

Восстановление заводов

Пушилин рассказал, что жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод «Азовсталь» из-за загрязнения окружающей среды.

«Для нас важно для Мариуполя сохранить рабочие места. И если мы говорим об «Азовстали», то местные жители склоняются в большинстве своем, что «Азовсталь» восстанавливать не нужно по причине того, что этот завод был основным загрязнителем окружающей среды. Именно он не позволял Мариуполю стать курортным городом, несмотря на то, что все остальные атрибуты и все остальные составляющие присутствовали: это неглубокое теплое море, это море, которое содержит большое количество йода, что полезно при ряде заболеваний», — пояснил глава ДНР.

Он добавил, что есть несколько вариантов благоустройства территории бывшего завода – строительство технопарка или создание парковой зоны, либо жилого массива.

Позже, во время беседы с журналистами, он заявил, что 2439 военнослужащих ВСУ сдались, выйдя с «Азовстали». Еще около трех тысяч человек сложили оружие до этого, поэтому к настоящему моменту на территории ДНР находятся более пяти тысяч украинских военнопленных.

В интервью РИА «Новости» Пушилин также отметил, что специалисты работают над программой запуска завода имени Ильича и «Азовмаша».

«Продукция, производимая на этих предприятиях, в том числе, на «Азовмаше» и на заводе Ильича, востребована. Востребована она сейчас и в мире, востребована и разных регионах Российской Федерации. Поэтому задача уже стоит — эти заводы восстановить и запустить», — подчеркнул он, отметив, что «сейчас проходит оценка повреждений».

Порт Мариуполя

Кроме того, Пушилин пообещал, что порт Мариуполя будет задействован в полном объеме, но из-за санкций есть сложности с восстановлением техники.

«Что касается мариупольского порта, то запросы на его работу достаточно серьезные. Это касается даже не старой парадигмы — реализации продукции наших металлургических комбинатов и нашей сельхозпродукции, хотя это, наверное, тоже. Но для нас еще важно, чтобы сейчас мариупольский порт стал таким своеобразным хабом, и для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе. И, конечно, мариупольский порт будет задействован здесь в полном объеме», — рассказал глава ДНР.

При этом он заявил, что функционировать порт начнет до конца мая – будет первая «отгрузка продукции».

«Но к полной его работе мы придем, наверное, чуть позже. Ввиду того, что нужно провести тоже определенные ремонтные работы: разрушения все же присутствуют», — добавил Пушилин.

Он пояснил, что краны и другое техническое оснащение порта «оставляют желать лучшего», а запчасти «импортного производства», из-за чего «нужно преодолеть еще все барьеры, которые связаны с санкциями».