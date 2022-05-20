«Опасения подтвердились на 100%». Лавров назвал причины спецоперации

В ходе военной операции на Украине все опасения, которые были у РФ относительно планов Запада, подтвердились, отметил глава российского МИД Сергей Лавров. России несимпатичны попытки Евросоюза доминировать в мире и разрабатываемые европейцами «различные стратегии», в том числе арктическая стратегия ЕС и стратегия по Центральной Азии, подчеркнул министр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине подтвердила опасения о планах Запада в отношении этой страны.

«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании на Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются», — сказал он на пресс-конференции с коллегой из Мали Абдулаем Диопом.

Глава российского МИД подчеркнул, что действия российской армии направлены на недопущение появления прямых угроз РФ и защиту мирных граждан Донбасса. Все поставленные задачи «будут, конечно же, выполнены», выразил уверенность Лавров.

Политика двойных стандартов

Министр добавил, что РФ понимает стремление Франции и других стран Евросоюза претендовать на доминирующую роль в том или ином регионе мира, но вызывает удивление реакция Запада на попытки России устанавливать тесные отношения с другими странами.

«Нам понятна, но не симпатична попытка и Франции, и других стран Евросоюза претендовать на некую доминирующую роль в том или ином регионе мира, включая Европу, кстати сказать. Потому что, например, когда Россия развивала тесные контакты и продолжает развивать и с Сербией, и с Боснией и Герцеговиной, и с другими странами Западных Балкан, уже тогда, в то время, бывший высокий представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявляла достаточно безапелляционно, что ЕС озабочен попытками России внедряться на Западные Балканы», — отметил он.

При этом сами европейцы, когда речь заходит о территориях вокруг РФ, «не стесняясь», пишут различные стратегии, в том числе арктическую стратегию ЕС и стратегию по Центральной Азии, и «потом начинают эти стратегии странам региона предлагать».

«Я уже не говорю о том, насколько глубоко европейцы проникли на Украину, и долгие годы после обретения страной независимости они там развивали различные программы. У нас не возникало к ним никаких претензий в отношении того, что они орудуют достаточно свободно прям под боком у РФ. Поэтому вот эти двойные стандарты — они очень печальны», — резюмировал глава МИД.

Москва, по словам Лаврова, готова обсуждать с западными коллегами любые международные дела, но при условии, что переговоры проходят «культурно, на основе уважения интересов друг друга и, самое главное, на основе уважения [решений] любых регионов и любых стран <…> выбирать своих партнеров свободно и без какого-либо диктата».

Кто виновник продовольственного кризиса?

Российский министр также обвинил страны Запада в том, что они пытаются «свалить с больной головы на здоровую» и переложить на РФ ответственность за продовольственный кризис в мире. В частности, об этом западные политики говорили в четверг заседании Совета Безопасности ООН, указал Лавров.

«Разумеется, мы говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, в том числе в контексте вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН по вопросам продовольственной безопасности в мире, где западные страны в очередной раз пытались все свалить с больной головы на здоровую и пытались утверждать, будто бы кризис, который, по большому счету, создан исключительно их стараниями, имеет корни только в кризисе, который сейчас наблюдается вокруг Украины, обвиняя во всем, конечно, Россию», — сказал дипломат.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир не сможет разрешить продовольственный кризис без удобрений из России и зерна с Украины. Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой открыть украинские морские порты для вывоза зерна. Российский МИД в ответ попросил рассмотреть в том числе возможность снятия антироссийских санкций.

«Здесь нужно не только обращение к РФ, но и глубоко смотреть на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис, и в первую очередь, это те санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС», — сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Котировки фьючерсов на зерно растут с конца апреля — начала мая. 16 мая цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435 за тонну.