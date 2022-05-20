Военная операция РФ на Украине. День 86-й

08:10

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил за то, чтобы понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области было искоренено. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — сказал Подоляк. Также он призвал к тому, чтобы представителей власти Донецкой и Луганской народных республик на этих территориях «не было физически».