Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Краснодаре голый мужчина напал на 8-летнего мальчика 08:51
Сенатор Пол заявил, что американские военные против гипотетической войны с РФ 08:48
В Госдуме предложили распространить новое российское движение для детей... 08:47
Неврологи выяснили, как усыхает мозг при болезни Паркинсона 08:46
Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили назвал идеальный вариант продолжения карьеры... 08:46
Пентагон заявил об уничтожении последней ракеты М55 с химическим оружием 08:33
Форвард Тарасенко вошел в топ-3 бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли 08:29
В МИД заявили, что несколько стран Африки попросили Россию помочь с удобрениями 08:26
Названы два неожиданных свойства свежей клубники 08:18
В Госдуме заявили о срыве Россией планов НАТО на Азовском море 08:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 86-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 86-й день

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4, задействованной в специальной военной операции на Харьковском направлении

Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4, задействованной в специальной военной операции на Харьковском направлении

РИА «Новости»
Президент США Джо Байден во время поездки в Азию подпишет законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал существование проблем, препятствующих получению украинскими властями доступа к замороженным за рубежом активам России, и заявил о стремлении создать «легитимный международный механизм» для достижения этой цели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав ЕС будут зависеть в том числе от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:50

Многие отели и санатории Анапы сейчас стоят полупустые, сообщают представители объектов размещения — TourDom.ru.

08:48

08:43

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance заявила о продаже своего бизнеса в РФ и прекращении деятельности в России — ТАСС.

08:37

08:37

Германия будет платить дополнительные членские взносы в размере €10 млн для укрепления Совета Европы, чтобы компенсировать потери, вызванные выходом России из организации, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок — ТАСС.

08:35

08:23

08:20

Около трети германских компаний на фоне событий на Украине ожидают ухудшения финансового положения в течение следующих 12 месяцев, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой ФРГ.

08:18

Бундестаг принял закон, который позволяет тщательнее исполнять санкции, введенные против российских бизнесменов, сообщило агентство DPA.

08:16

Несколько африканских стран попросили Москву помочь с поставками удобрений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олега Озерова.

08:14

Страны G7 не смогли прийти к общему мнению по характеру потенциальных ограничений на импорт российской нефти, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен по итогам первого дня двухдневной встречи, которая проходит в Кёнигсвинтере — ТАСС.

08:13

Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

08:12

08:11

Власти Украины на уровне внутренних документов своей армии признали, что в самом начале российской спецоперации военнослужащие с острова Змеиный попали в плен. Об этом свидетельствуют списки, которые получила Россия, утверждает РИА «Новости».

08:10

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил за то, чтобы понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области было искоренено. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — сказал Подоляк. Также он призвал к тому, чтобы представителей власти Донецкой и Луганской народных республик на этих территориях «не было физически».

08:09

Сотрудники силовых ведомств РФ получили списки погибших, пропавших без вести, а также оказавшихся в российском плену на южном направлении военных ВСУ. Соответствующие документы опубликованы на сайте РИА «Новости». В списках значатся свыше 2 тыс. имен и фамилий.

08:08

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Под минометным огнем оказался город Первомайск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.

08:07

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав ЕС будут зависеть в том числе от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы — ТАСС.

08:06

Воздушно-космические силы России применяют истребители Су-57 в ходе военной операции на Украине, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

08:05

Соединенные Штаты не предоставляли до настоящего времени Украине противокорабельные ракеты и не одобряли поставки таких вооружений, сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби — ТАСС.

08:04

Президент США Джо Байден во время поездки в Азию подпишет законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд — ТАСС.

08:03

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал существование проблем, препятствующих получению украинскими властями доступа к замороженным за рубежом активам России, и заявил о стремлении создать «легитимный международный механизм» для достижения этой цели — ТАСС.

08:02

08:01

Участие морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ в военной операции на Украине отразится в изменении элементов их боевой подготовки, заявил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 86-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Кретинов у нас как бы больше и нет»: как россияне выживают без йода
Эндокринолог Екатерина Трошина рассказала о йододефицитных областях России и снижении IQ у населения
Может ли Google «перекрыть кислород» российским NashStore и RuStore
ИТ-эксперт Барчук: Google отключит push-уведомления для приложений из NashStore и RuStore
«Это обрекает мир на голод». В России ответили на просьбу открыть доступ к украинским портам
МИД РФ предложил снять санкции в ответ на призыв открыть доступ к морским портам Украины
Страны G7 задумали установить ценовой порог на российскую нефть
Первые случаи заражения обезьяньей оспой зарегистрировали в Австралии и Канаде
Пентагон заявил об уничтожении последней ракеты М55 с химическим оружием
В России предложили делать корма для животных из «просрочки»
Новости и материалы
В Краснодаре голый мужчина напал на 8-летнего мальчика
Сенатор Пол заявил, что американские военные против гипотетической войны с РФ
В Госдуме предложили распространить новое российское движение для детей на Донбасс
Неврологи выяснили, как усыхает мозг при болезни Паркинсона
Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Дзюбы
Форвард Тарасенко вошел в топ-3 бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
В МИД заявили, что несколько стран Африки попросили Россию помочь с удобрениями
Названы два неожиданных свойства свежей клубники
В Госдуме заявили о срыве Россией планов НАТО на Азовском море
Врач назвал самую опасную травму
Россиянин Кучеров обошел Кросби по очкам в Кубке Стэнли в возрасте 28 лет и младше
Москвичка 20 лет страдала от болей в животе, часть ее желудка провалилась и сдавила легкое
Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах
Экс-военный Франции обратился к Макрону из-за поставок оружия «Азову»
Три очка Бучневича и Тарасенко помогли «Сент-Луису» выиграть «Колорадо» и сравнять счет в серии
Илон Маск планирует встретиться с президентом Бразилии Жаиром Болсонару
Опрос показал отношение россиян к идее воссоздания пионерии
Тренер «Сочи» Назаров о легионерах в КХЛ: не стоит везти сюда шлак
Все новости
Тест: угадайте, сколько лет было этому литературному персонажу
Назовите возраст героев произведений из школьной программы по литературе
Как выбирать детские книги, чтобы ребенок полюбил чтение
Эксперты по чтению: создание книги о себе, библиотеки и книги-картинки сформируют привычку читать
«Эрдоган не пойдет на попятную»: чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО
В НИУ ВШЭ заявили о неизбежности вступления Швеции и Финляндии в НАТО
«Поток слабеет, но не иссякает». В ДНР назвали число сдавшихся в плен с «Азовстали»
В ДНР рассказали о сдавшихся военных с «Азовстали» и сложивших оружие десантниках ВСУ
Макрон допустил, что Молдавия окажется втянута в конфликт на Украине
Президент Франции заявил, что военные действия на Украине могут распространиться на соседние страны
Чем рискуют покупатели разукомплектованных автомобилей Lada
Эксперт Хайцеэр ожидает рост смертельных ДТП в российских машинах без подушек и ESP
Всегда готов! Пионерии — 100 лет
«Солдаты поняли, что Киев их бросил и не собирается спасать». Почему сдается «Азовсталь»
По каким причинам российская армия предпочла штурму осаду «Азовстали»
Вован и Лексус разыграли Буша. Главное из нового пранка
Джордж Буш назвал Саакашвили «буйным парнем», с которым «были проблемы»
«Нулевой пациент» — сериал о вспышке ВИЧ в СССР. Какие реальные факты легли в его основу
В России вышел сериал о первой крупной вспышке ВИЧ в Советском Союзе
Вторичные санкции и потолок цен. Как США собираются лишить Россию нефтяных доходов
NYT: США прорабатывают варианты лишения России доходов от экспорта нефти
Фото модных москвичей и разборы дизайнеров: какие каналы о моде читать в Telegram
Топ-7 Telegram-каналов, которые научат одеваться
«Аккую» с Москвой и экспорт с Киевом. Эрдоган считает невыгодной новую мировую войну
Эрдоган объявил, что Турция не откажется от российского газа и проекта АЭС
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть