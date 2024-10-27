Ученые обнаружили новый симптом тяжелой депрессии

Американские ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили новый симптом, с которым часто сталкиваются люди с тяжелой депрессией. Им оказалось неконтролируемое блуждание мыслей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Блуждание ума — спонтанное переключение внимания с текущей задачи или внешней среды на внутренние мысли или мечты. Обычно это происходит, когда люди заняты рутинной или не требующей больших усилий деятельностью.

У людей с депрессией блуждание мыслей, как правило, сосредоточено на негативных мыслях, сожалениях или беспокойствах, что способствует постоянному плохому настроению и чувству безнадежности.

В исследовании приняли участие 106 взрослых в возрасте до 40 лет. Из них 53 человека были здоровыми и не имели истории психических расстройств, а у других 53 было диагностировано большое депрессивное расстройство.

Авторы исследования предоставили участникам портативное электронное устройство с установленной программой Experience Sampling Program 4.0. В течение 7–8 дней участники получали случайные подсказки восемь раз в день для сообщения о своем текущем опыте, что составило максимум 56 подсказок за весь период. В среднем участники выполнили около 43–44 подсказок, с одинаковым количеством в обеих группах.

Результаты показали, что участники с большим депрессивным расстройством сообщали о блуждании мыслей в два раза чаще, чем здоровые контрольные лица. Эти люди сообщали о блуждании мыслей в 37% подсказок, по сравнению с только 17% для здоровых лиц. Различия в частоте блуждания мыслей среди людей с большим депрессивным расстройством были намного больше, чем среди здоровых контрольных лиц.

Блуждание мыслей среди людей с большим депрессивным расстройством также гораздо чаще имело негативный тон. Эти люди сообщили, что их блуждание мыслей имело отрицательную валентность в 42% случаев, по сравнению с всего лишь 10% среди здоровых участников.

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