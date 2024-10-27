В ВСУ признали успехи российской армии в Запорожской области

В ходе успешных наступательных операций Вооруженные силы России сумели вклиниться в украинскую оборону на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил спикер командования южной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, слова которого приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Армия РФ нарастила определенные усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия. В результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону», — заявил Волошин.

На днях председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины севернее и северо-западнее села Левадное, расположенного на Времевском направлении в Запорожской области. Как заявил Рогов, в ходе боевых операций в районе населенного пункта российские военнослужащие смогли продвинуться более чем на один километр. В настоящее время они стремятся укрепить свои позиции и закрепиться на новых рубежах.

Ранее сообщалось, что российские войска держат плацдарм в Запорожской области.