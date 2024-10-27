На Украине ликвидировали 56-летнего грузинского наемника

Российские военные ликвидировали 56-летнего грузинского наемника Мамуку Кекелию, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Сигнал».

«Еще один грузинский наемник <...> ликвидирован <...> на Украине», — говорится в публикации.

Как пишет Telegram-канал TrackANaziMerc, в период с 1992 по 1993 год мужчина принимал участие в грузинском вторжении в Абхазию. Более того, в 2008 году он отправился в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии. После начала российской специальной военной операции Кекелия подписал контракт с ВСУ.

25 октября Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Гиорги Киноиани к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на Украине в качестве наемника.

По информации Генеральной прокуратуры РФ, с марта по апрель 2022 года иностранец участвовал в деятельности «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией). За это он получил денежное вознаграждение в размере более 155 тыс. рублей.

Ранее в РФ осудили женщину-наемника из Грузии.