Ребенок ударил ножом отчима, чтобы защитить свою мать во время их ссоры

Во Франции ребенок ранил отчима ножом, чтобы защитить свою мать. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел в Форбахе, департамент Мозель, на этой неделе. 23 октября 11-летний мальчик, став свидетелем ссоры между матерью и отчимом, ударил его ножом. Чтобы защитить мать, он схватил кухонный нож и нанес три ранения в грудь и спину 40-летнему мужчине. Соседи семьи вызвали полицию, услышав крики. Пострадавший не получил серьезных травм, но все же был госпитализирован.

Заместитель прокурора сообщила, что конфликт возник на фоне семейных разногласий и домашнего насилия. В ходе расследования полицейские арестовали мать мальчика. Они оба являются гражданами Германии, поэтому дело будет рассмотрено в немецком суде.

Ребенок был передан под опеку социальных служб и получил психиатрическую помощь. Следователи уже допросили его, а пострадавший не смог поговорить с правоохранителями из-за состояния здоровья.

Ранее сын спас мать от агрессивного отца, позвонив в полицию в разгар их ссоры.