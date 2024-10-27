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Опубликовано фото жесткой посадки Ан-2

Мэр Ессентуков Крутников опубликовал фото совершившего аварийную посадку Ан-2

Мэр Ессентуков Владимир Крутников в своем Telegram-канале опубликовал фото самолете Ан-2, который совершил жесткую посадку в Ставропольском крае.

«На место выехали все службы Предгорного района и Скорая помощь г. Ессентуки, по предварительным данным пострадало 2 человека. Причина жесткой посадки самолета и информация по пострадавшим уточняется», — написал он.

О жесткой посадке днем 27 октября сообщил Telegram-канал 112.

При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае никто не пострадал, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

При этом SHOT пишет, что из пяти находившихся на борту человек пострадал один. По данным Telegram-канала, аварийная посадка произошла поблизости от станицы Суворовской. Отмечалось, что самолет совершил аварийную посадку на Ставрополье из-за потери мощности.

Ранее авиакомпания Smartavia уволила пилота за касание хвостом самолета взлетной полосы.

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