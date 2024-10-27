В Москве у крановщицы случился инсульт на высоте 40 м

В Москве машинистка башенного крана почувствовала себя плохо на работе. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По его словам, у 40-летней крановщицы произошел инсульт на высоте в 40 м. Женщина находится в сознании, ей пытаются оказать помощь.

Неделю назад в Невском районе Санкт-Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Инцидент случился на строительстве высотного жилого дома на Октябрьской набережной. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и отказался спускаться. На помощь ему пришли спасатели: они спустили мужчину на землю с помощью альпинистского снаряжения.

В июле в Набережных Челнах машинисту башенного крана тоже потребовалась помощь: ему стало плохо на высоте 50 м. Специалисты МЧС при помощи альпинистского снаряжения и страховочной системы спустили 47-летнего мужчину вниз и передали врачам.

Ранее рабочий в Чили в последний момент выпрыгнул из падающего крана.