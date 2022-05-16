«Пусть не обижаются». Эрдоган отказывается принять Финляндию и Швецию в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО превратится в «сосредоточение террористов», если в нее вступят Швеция и Финляндия. По словам турецкого президента, даже в парламентах этих стран есть сторонники терроризма.. Сразу после этих заявлений генсек организации Йенс Столтенберг созвонился с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, утверждают источники РИА «Новости» и ТАСС.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Обе ранее отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, напомнил турецкий политик.

«Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем «да» на вступление этих двух стран в НАТО», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном (цитата по ТАСС).

По словам турецкого президента, даже в парламентах этих стран есть сторонники терроризма. Если заявки на членство одобрить, НАТО превратится в «сосредоточение террористов».

Эрдоган сообщил также, что в ближайшее время в Турцию должны прибыть финская и шведская делегации, чтобы обсудить опасения Анкары по поводу расширения альянса на севере.

«Приедут в понедельник в Турцию. Приедут, чтобы убедить нас в обратном? Пусть не обижаются, пусть не утруждают себя», — заключил он.

Накануне Эрдоган заявил, что «скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», поэтому их вступление в альянс нельзя назвать «позитивной новостью». Под террористическими организациями турецкий политик подразумевал членов Рабочей партии Курдистана. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын позже уточнил, что Анкара не закрывает дверь в НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет избежать террористических угроз.

33 террориста

Финляндия и Швеция 16 мая отказались удовлетворить запрос турецких властей на экстрадицию 33 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и движения «Хизмет» (ФЕТО), признанных в Турции террористическими. Двенадцать граждан, выдачи которых требует Анкара, находятся в Финляндии, 21 — в Швеции.

По информации телеканала TRT, на часть запросов Финляндия и Швеция ответили негативно, а часть вовсе проигнорировали.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу накануне обвинил эти две страны в открытой поддержке РПК. По его мнению, именно из-за борьбы турков против РПК были ограничены поставки Анкаре оборонной продукции, часть которой импортировали из государств, планирующих вступить в НАТО.

«Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [эти страны] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — отметил он.

По информации источников РИА «Новости» и ТАСС, сразу после сегодняшнего заявления Эрдогана Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Детали беседы не раскрываются.

Изоляция Турции

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер пригрозил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — подчеркнул он.

Он отметил, что если обе страны хотят стать членами организации, нет никакого смысла замедлять или блокировать их принятие.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист пообещал, что в Турцию будут направлены официальные лица для решения «существующих недоразумений».

«Мы направим группу официальных лиц, которые проведут обсуждения и диалог с Турцией, мы посмотрим, как будет решаться этот вопрос и в чем он заключается на самом деле», — сказал он в эфире SVT.

По словам Хультквиста, Швеция и Финляндия получили сигналы о том, что должны быть приняты в альянс.

Швеция и Финляндия должны подать единую заявку на вступление в ряды стран НАТО. Процесс ее ратификации может занять до года, но генсек Столтенберг обещал, что это произойдет достаточно быстро.