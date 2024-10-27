Президент Израиля заявил о возможном спасении заложников в Газе

Сейчас возникли благоприятные условия для вызволения израильских заложников из сектора Газа. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, слова которого передает ТАСС.

«Перед нами все еще стоит важнейшая, высшая задача — срочно вызволить заложников из их рук. Уничтожение главного террориста Синвара и других врагов, а также впечатляющие боевые действия Армии обороны Израиля и сил безопасности создали возможность, которую мы не должны упустить», — заявил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

25 июля состоялась встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Харрис. В беседе вице-президент США заявила о необходимости скорейшего заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение израильских заложников. Также она выразила Нетаньяху серьезную обеспокоенность большим числом пострадавших среди мирного населения Газы.

Ранее в ХАМАС рассказали, какой помощи хотят от России.