Губернатор Калужской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Никто из жителей Калужской области, подвергшейся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Он рассказал, что в настоящее время сотрудники оперативных служб пытаются установить места падения обломков сбитых дронов. При этом несколько специалистов прибыли в Спас-Деменский район, где были обнаружены фрагменты уничтоженного в другой день БПЛА.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — написал глава российского субъекта.

Шапша призвал граждан не подходить к украинским беспилотникам в случае их обнаружения. Он пояснил, что летательные аппараты могут быть оснащены взрывчаткой.

27 октября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в период с 14:30 до 15:00 мск в небе над Калужской и Брянской областями были перехвачены четыре БПЛА. Над каждым из регионов сбили по два дрона.

В ведомстве действия украинских войск охарактеризовали как «попытки совершить террористические атаки».

Ранее в лесном массиве на территории Калужской области нашли обломки украинского беспилотника.