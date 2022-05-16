«Проблема создается на голом месте». Путин заявил об ответной реакции на расширение НАТО

Президент Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает непосредственной угрозы, но расширение военной инфраструктуры альянса у границ РФ не может не вызвать «ответной реакции». Стокгольм сегодня официально объявил, что готов подать заявку на членство в организации. Накануне с аналогичным заявлением выступил Хельсинки. В российском МИД подчеркивают, что НАТО удалось переломить принципиальную позицию европейских стран «вопреки их национальным интересам и воле населения».

Президент Владимир Путин заявил, что у России «нет проблем» с Финляндией и Швецией. Скорое вступление этих стран в НАТО не создает непосредственной угрозы, но, тем не менее, вызовет «ответную реакцию», подчеркнул он.

«Что касается расширения Североатлантического альянса: да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. <...> У России нет проблем с этими государствами [со Швецией и Финляндией], и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создаёт», — сказал политик в ходе выступления на саммите ОДКБ.

«Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил Путин.

По мнению российского лидера, проблема создается «на голом месте», но Москва в любом случае будет вынуждена «соответствующим образом на это реагировать».

«Кроме всего прочего, вот кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евро-Атлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности, влиять на них, и не лучшим образом, в других регионах мира», — заключил президент РФ.

Накануне финский лидер Саули Ниинистё специально позвонил Путину, чтобы предупредить о решении вступить в НАТО из-за ситуации на Украине. Таким образом Финляндия укрепит собственную безопасность и возьмет на себя определенную ответственность, пояснил он.

Российский президент в ответ заявил, что Хельсинки зря отказывается от своей традиции военного нейтралитета. Путин также вновь отметил, что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

«Затягивание в орбиту своих интересов»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сформированная принципиальная позиция стран Европы много лет переламывалась альянсом, что в итоге привело к успеху.

По ее словам, НАТО «затягивает страны в свою орбиту» вопреки их национальным интересам и воле населения. «Но не за счет элементов нормальных международных или двусторонних отношений», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению Захаровой, НАТО запугивала и оказывала давление на другие страны. Кроме того, альянс постоянно проводил совместные учения с Швецией и Финляндией. «Мы реагировали постоянно, объясняли опасность подобного пути, проводили исторические и современные примеры, к чему это может привести и приведет», — отметила она.

В НАТО, но без ядерного оружия

Финляндия и Швеция сотрудничали с НАТО с 1994 года в рамках программы «Партнерство ради мира», фактически исполняя функции наблюдателей. Страны также участвуют в невоенной части маневров альянса в Балтийском море.

После начала спецоперации РФ на Украине и в Хельсинки, и в Стокгольме заговорили о возможности отказаться от политики нейтралитета. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс открыт для скандинавских стран и они могут вступить в ближайшее время. Против присоединения Швеции и Финляндии выступила Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в Анкаре не могут «дать положительное мнение» по этому вопросу. Ранее в НАТО ошибочно приняли Грецию (вошла в альянс в 1952 году), и Турция «не хочет совершать ошибку во второй раз», указывал политик.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё объявил о решении страны подать заявку на членство в НАТО. 16 мая аналогичное объявление сделала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. При этом правящая в стране партия социал-демократов пообещала, что в случае одобрения заявки будет выступать против размещения ядерного оружия и постоянных баз в Швеции.

По словам Андерссон, Швеция и Финляндия подадут единую заявку. После этого ее должны будут ратифицировать парламенты 30 стран-членов альянса. Весь процесс может занять до года.