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УФСИН задержала двоих из четырех пропавших в Забайкалье осужденных

В Чите и Амурской области задержали двоих пропавших в Забайкалье осужденных

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСИН задержали двоих из четырех пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края осужденных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осужденного к принудительным работам Ю. Русина. Физическая сила и специальные средства не применялись», — говорится в сообщении.

В УФСИН добавили, что также был задержан еще один пропавших осужденный. Его обнаружили по домашнему адресу в Амурской области. Задержанным оказался Чекрышев О.

О пропаже осужденных утром 27 октября сообщил Telegram-канал «Чита сегодня». По его данным, отсутствие заключенных в исправительном центре Нерчинска обнаружили 26 октября. В соответствии с опубликованными ориентировками, речь идет о четырех россиянах, осужденных за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.

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