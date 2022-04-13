«Подавили точку, откуда велась стрельба». В Курской области обстреляли погранпункт

Российский пограничный пункт в Курской области был обстрелян сегодня из огнестрельного оружия. Точку, откуда велась стрельба, подавили ответным огнем. Инцидент произошел в 14:00 мск. В регионе со вчерашнего дня действует режим высокой террористической угрозы.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска в деревне Гордеевка Кореневского района, граничащего с Сумской областью Украины.

«Сегодня, 13 апреля, в районе 14 часов в Кореневском районе Курской области был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба», – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Жертв и разрушений на территории России нет, уточнил Старовойт. Гордеевка расположена в 500 метрах от линии государственной границы.

С 11 апреля в области установлен желтый (высокий) уровень террористической угрозы. Такой же режим действует и в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым. Ростовская область, граничащая с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, не повышала уровень террористической опасности.

Вечером 9 апреля был обстрелян из минометов пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области. При обстреле никто не пострадал. Точка, откуда велся огонь, была подавлена ответным огнем российских пограничников. Глушковский район находится на западе Курской области. Он также граничит с Сумской областью.

5 апреля украинская сторона пыталась обстрелять из миномета пограничный пункт Суджа в Курской области. Снаряды не достигли территории России.

Силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности с 1 апреля.

Инциденты в Белгородской области

29 марта произошел взрыв на складе боеприпасов в граничащей с Украиной Белгородской области. В СК России сообщили, что причиной ЧП стал удар ракетой комплекса «Точка-У».

По версии следствия, с территории Харьковской области в направлении российского региона было выпущено «не менее трех ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В результате взрыва пострадали восемь человек. По оценкам медиков, каждому из них причинен тяжкий вред здоровью. Повреждена 21 единица техники, разрушен склад.

1 апреля в Белгородской области загорелась нефтебаза. Как заявили местные власти, пожар возник из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины. В ликвидации возгорания было задействовано около 70 человек и 20 единиц техники.

В то же день в соцсетях появились видеозаписи инцидента. На кадрах видны предполагаемые боевые вертолеты, несколько вспышек и сильные взрывы.