«Цена этого очень велика»: вступят ли Финляндия и Швеция в НАТО

Швеция и Финляндия уже летом могут подать заявки на вступление в НАТО, сообщают СМИ. Если это произойдет, вероятно, они будут приняты в альянс довольно быстро, как об этом ранее говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. И хотя, как отмечалось ранее, для России это не представляет экзистенциальной угрозы, Москве придется отвечать на этот шаг. Каким может быть реакция России и какова вероятность вступления этих стран в НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО последние полтора месяца обсуждается особенно активно на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. О четких планах относительно интеграции в альянс стран сейчас не говорят, но, как пишет The Times со ссылкой на источники, власти Швеции и Финляндии готовы присоединиться к НАТО уже этим летом.

Неназванные американские чиновники утверждают, что членство этих стран в военно-политическом блоке было «темой для разговоров и многочисленных встреч» во время переговоров министров иностранных дел НАТО на прошлой неделе. На них присутствовали представители Швеции и Финляндии.

Финляндия, по данным газеты, подаст заявку на вступление в блок в июне, а Швеция сделает это следом за ней.

Европейские дипломаты сказали The Times, что обе страны существенно расширят возможности НАТО, особенно в том, что касается сбора разведданных и усиления военно-воздушных сил.

В настоящее время Финляндия и Швеция имеют статус государств-партнеров НАТО. В сам блок входят 30 стран, в том числе соседствующие с этими государствами Норвегия и Дания.

Глава правительства Финляндии Санна Марин после 24 февраля заявила, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, решение о вступлении в НАТО не будет приниматься в спешке. При этом уже в конце марта она сказала, что Хельсинки должен до начала лета принять решение, подавать заявку на вступление в альянс или нет.

О готовности финского правительства к обсуждению вступления государства в НАТО в марте объявлял президент Саули Ниинисте. Он отметил, что ситуация внутри страны изменилась, поэтому власти открыты к дискуссии по этому вопросу с парламентом.

Судя по опросам общественного мнения, ситуация действительно поменялась кардинальным образом. По данным исследования государственной телерадиокомпании Yle, которое проводилось с 9 по 11 марта, в Финляндии вступление страны в альянс поддерживают 62% опрошенных — это рекордный показатель. При этом в ходе предыдущего такого опроса Yle, который проводился с 23 по 25 февраля — в самом начале военной спецоперации России на Украине — такую идею поддерживали 53%.

В Швеции настроения общественности в этом вопросе тоже меняются стремительно. По данным опросов, о которых 10 апреля сообщил телеканал SVT, 25 февраля вступление страны в оборонный альянс поддерживал 41% шведов. Уже 10 апреля телеканал представил данные нового мартовского опроса, согласно которому в Швеции за вступление в НАТО выступает почти каждый второй жителей — 49%.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в начале марта отмечала, что переговоры о вступлении ее страны в НАТО приведут к дестабилизации в регионе. В то же время лидер оппозиционной правоцентристской партии «Умеренные» Ульф Кристерссон выступил с призывом начать их.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, вооруженные силы Швеции и Финляндии соответствуют стандартам альянса и если Хельсинки и Стокгольм направят заявки на вступление, то блок воспримет это положительно.

Он отмечал, что Североатлантический альянс найдет способ «относительно быстро» принять их, если они выразят такое желание.

Вероятность вступления Швеции и Финляндии в НАТО стала кардинально выше и сейчас составляет порядка 70-75%,

отметил директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

«В связи с военной операцией было ясно, что страны, приближенные к России, сломя голову должны броситься к НАТО. Цена этого очень велика. Это значит, что там может появиться база НАТО, инфраструктура НАТО. Если наши отношения будут ухудшаться, то там точно разместят какие-нибудь батальонные группы, как в странах Балтии и Польше», — сказал эксперт «Газете.Ru».

На Швецию и Финляндию оказывается давление как со стороны НАТО, так и со стороны общества, но сейчас они, скорее всего, не готовы принимать решение о вступлении в альянс, считает руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Вряд ли сейчас речь идет о том, что они готовы принять такое решение в ближайшее время, то есть до какой-то более ясной ситуации в сфере безопасности, связанной с украинским конфликтом. Для них вступление в НАТО было бы достаточно рискованным мероприятием, учитывая конфронтационный характер отношений России и НАТО», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, вопрос об участии Финляндии и Швеции в НАТО должен приниматься не только каждой страной в отдельности, но и по согласованию.

«Если они и будут вступать, то вместе. Если ситуация в одной стране этому не благоприятствует, то другая сторона должна это учитывать с точки зрения своей перспективы», — отметил он.

Что будет делать Россия

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение НАТО за счет вступления в блок Швеции и Финляндии не станет экзистенциальной угрозой для России. При этом в интервью Sky News он отметил, что

в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО России придется «сбалансировать ситуацию».

«Тогда нам придется делать наш западный фланг все более и более изощренным с точки зрения обеспечения нашей безопасности», — сказал Песков.

В случае вступления в альянс Швеция и Финляндия станут не просто частью конфронтационной картины Россия — НАТО, но и частью совершенно иного военного планирования и со стороны альянса, и со стороны России, особенно если иметь в виду, что в таком случае усилился бы северный фланг НАТО, отметил Дмитрий Данилов.

«Норвегия, Финляндия и Швеция вместе — это достаточно мощная в военном плане связка, в том числе и логистическая с точки зрения военного потенциала, чтобы быть незамеченной в России. То есть Россия должна будет отвечать, в том числе с точки зрения планирования военной активности на севере», — сказал эксперт.

«Конечно, вдоль границы будут происходить взаимные маневры. Все это не добавит ни безопасности, ни стабильности», — констатировал Сергей Ознобищев.