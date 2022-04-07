«НАТО надо вызвать доктора»: пойдет ли альянс на разрыв договора с Россией

В Великобритании объявили о «смерти» Основополагающего акта Россия-НАТО, выступив за создание нового подхода к безопасности в Европе. По информации СМИ, внутри альянса существуют разногласия относительно будущего взаимодействия с РФ, но есть понимание разрушения взаимных ограничений. В Совфеде же признают наличие проблем с Основополагающим актом, но указывают, что в их появлении виновата сама НАТО. Ждать ли разрыва договоренностей альянса с Россией и чем это грозит Москве — в материале «Газеты.Ru».

Время Основополагающего акта Россия-НАТО истекло, нужен новый подход к безопасности в Европе, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам альянсу следует изменить свою политику в отношении России.

«Основополагающий акт Россия-НАТО мертв, и пришло время отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией <…> Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании», — добавила Трасс.

Соответствующие заявления глава МИД Великобритании сделала в ходе рабочего ужина на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО. На мероприятии она также сделала акцент на необходимость переосмысления поддержки государств, «попавших в паутину российского влияния», назвав в их числе Грузию, Молдавию, Швецию и Финляндию.

Что в договоре России с НАТО Основополагающий акт Россия-НАТО был принят в 1997 году как базис для контактов между Москвой и альянсом. В нем стороны объявили, что «не рассматривают друг друга как противников», хотя и не стали отказываться от политики сдерживания. В соответствии с документом был учрежден совместный Совет Россия-НАТО — он собирался ежегодно до апреля 2014 года, когда в ответ на переход Крыма в российскую юрисдикцию альянс приостановил любое военное... Читать дальше

Мнение, высказанное Трасс в отношении Основополагающего акта Россия-НАТО, вряд ли можно назвать неожиданным, поскольку схожие заявления не раз звучали со стороны представителей других государств блока. К примеру, президент Польши Анждей Дуда еще в конце марта объявил о необходимости формирования новой концепции альянса, поскольку договор с Россией фактически «перестал существовать».

Что говорят в России

На Западе в формальном разрушении документа обвиняют Москву, в том числе из-за начала спецоперации на Украине. В России же не раз указывали на нарушение договоренностей непосредственно со стороны альянса. В частности,

в МИД РФ отмечали, что усиление восточного фланга НАТО прямо противоречит Основополагающему акту, так как нарушает пункт о неразмещении существенных боевых сил на постоянной основе.

Как заявил «Газете.Ru» первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, складывается впечатление, что нашим западным партнерам просто нечем заняться.

«Что только эта бедная Лиз Трасс уже не придумывала и какие бы глупости в эфире не заявляла. Я думаю, что вот этот документ (основополагающий акт Россия-НАТО) действительно устарел, но не по нашей вине, а по вине НАТО. Альянс настойчиво и уже ни один десяток лет ведет линию на конфронтацию с Россией. Поэтому я предлагаю сразу НАТО вызвать доктора для лечения больных голов из-за всей ахинеи, которую они несут», — отметил депутат.

С точки зрения Джабарова, в НАТО вместо того, чтобы заняться вопросами налаживания отношений с Россией и поиска путей к миру, изобретают все новые способы для ухудшения взаимодействия с Москвой.

«Они нас не слышат, они потеряли слух и делают только так, как им удобно. Российская сторона продолжит работать в соответствии с этим документом (Основополагающим актом). Мы лишь отвечаем на каждый недружественный шаг своими шагами. Порвать и сломать проще всего, а вот попытаться создать что-то новое очень трудно. Я думаю, когда страны НАТО это поймут, то могут появиться какие-то проблески в наших отношениях», — подчеркнул депутат.

Пойдет ли НАТО на разрыв договора

Отношения России и НАТО достаточно давно находятся не в лучшем состоянии, они еще больше ухудшились на фоне эскалации украинского кризиса. Страны альянса активно поставляют оружие и боеприпасы Украине, ввели санкции против Москвы и существенно усилили свой контингент в тех государствах, которые находятся вблизи российских границ.

Дальнейшие шаги в отношении РФ со стороны НАТО пока находятся под вопросом, по информации The New York Times, внутри альянса наблюдается раскол на два лагеря — сторонников полного разрыва связей с Москвой и тех, кто выступает за сохранение контактов. В первом лагере, в частности, находятся Польша и Прибалтика, а во втором — Германия, Франция и Турция.

Однако в блоке существует общее согласие, что Россия больше не является стратегическим партнером альянса и НАТО не связано ограничениями по численности войск, что предполагается Основополагающим актом, указывает NYT, поэтому альянс считает возможным резко усиливать свою военную мощь для сдерживания России.

Эксперты по-разному оценивают перспективы сохранения договора между НАТО и Москвой в подобных условиях. Так, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов считает, что разрыв соглашения в текущих условиях вряд ли будет разумным шагом.

«Неразумно усугублять ситуацию демонстративным разрывом очень важных документов, на которые в свое время возлагались большие надежды в части преодоления наследия «холодной войны». Если Основополагающий акт будет демонстративно и официально отвергнут, это никак не поможет решить проблемы на Украине, в том числе по линии достижения прекращения огня и начала мирных переговоров. С другой стороны, сложно сказать, как потом на пустом месте создавать новый документ, и кто будет готов выдвинуть такую инициативу», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

В то же время руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов уверен, что сценарий разрыва вполне реален в текущих условиях и может быть реализован на ближайшей встрече лидеров стран-членов НАТО.

«Будущее этого документа может решиться на предстоящем саммите НАТО, поскольку альянсу нужно определиться с тем, как он воспринимает Россию в текущей ситуации. На встрече стороны собираются принять новую стратегическую концепцию, в рамках которой и может быть решен этот вопрос. И сейчас внутри НАТО преобладает мнение, что Основополагающий акт утерял свое значение», — добавил эксперт.

Как отметил Данилов,

последние действия альянса по укреплению контингентов на Южном, Восточном и Северном флангах, вместе с планами по размещению 100 тыс. американских солдат в Европе, не укладываются ни в букву, ни в дух договора с Россией

— «от своих шагов в Европе они вряд ли станут отказываться, поэтому разрыв договора вполне вероятен».

Чем грозит отказ от акта

В настоящее время как в России, так и в НАТО считают, что договор между сторонами фактически больше не работает. В таких условиях его существование кажется формальным, а разрыв не предвещает серьезных последствий — по мнению Алексея Арбатова из ИМЭМО РАН, России, в сущности, ничего не грозит в случае отказа от этого соглашения.

«На данный момент те обязательства, которые Россия и НАТО взяли на себя в рамках Основополагающего акта, не выполняются и не действуют. Если все-таки договор будет разорван, то России ничем особым такой шаг не грозит.

Документ все равно уже не действует. Если бы мы на него полагались и надеялись, то получили бы дополнительные проблемы. Но сейчас никто на этот документ не рассчитывает и всерьез его не соблюдает, поэтому никаких угроз от его разрыва нет», — отметил эксперт.

Однако с точки зрения Дмитрия Данилова из Института Европы РАН, разрыв договоренностей все же будет иметь определенные последствия, которые вряд ли можно оценивать как положительные в текущей ситуации.

«Разрыв будет означать подтверждение того, что Россия и НАТО фактически становятся противниками. То есть это будет возвращение к той ситуации, от которой мы уходили, подписывая Основополагающий акт. Между сторонами уже будет не просто взаимное сдерживание, а отношения совершенно другого, конфронтационного типа и вернуть все назад будет довольно сложно», — резюмировал эксперт.