Могут ли Россию исключить из «Большой двадцатки»

В Вашингтоне заявили, что вместе с союзниками изучают, как можно оставить Москву за пределами «Большой двадцатки». Польша уже изъявила желание занять потенциально вакантное место в клубе. Эксперты отмечают, что единственный способ для США добиться желаемого — надавать на организатора саммита. В 2022 году им будет Индонезия. «Газета.Ru» разбиралась, есть ли у инициативы стран Запада шансы на успех и что Россия может потерять.

Россию гонят из «Большой двадцатки»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует обсудить со своими союзниками вопросы о членстве России в международных организациях и объединениях вроде клуба «Большой двадцатки» (G20).

По мнению Белого дома, Россия больше не может участвовать в международном сообществе «как обычно» после начала проведения спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление Салливана как продолжение политики давления на другие страны, но выразил уверенность, что ряд государств «все равно будет придерживаться своего мнения».

Как объяснил министр развития и технологий Польши Петр Новак, идею изучить вопрос исключения России из G20 Вашингтону подсказала именно Варшава.

Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что именно его страна должна занять в этом клубе место Москвы.

Возможно ли вообще исключение из G20?

В 2014 году из-за присоединения Крыма Россию исключили из формата «Большой восьмерки», однако это было сделать гораздо проще, так как у остальных семерых участников был консенсус по этому поводу. Не факт, что такая же история повторится с G20.

Дипломатический источник Reuters признает, что инструментов по отстранению той или иной страны от диалога в рамках «Большой двадцатки» формально не существует.

Один из анонимных представителей азиатской страны-участника G20 заявил, что Россию просто технически невозможно исключить из этого, по сути, неформального клуба, если только Москва сама не примет такое решение.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что «исключить» Россию из G20 можно только с помощью одного из видов бойкота.

Так, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов сказал, действия западных стран могут опираться на опыт санкций в сфере международного спорта.

«Многие спортивные команды отказываются играть с Россией, и в итоге из-за этого она отстраняется. Формально так было, например, на Паралимпиаде. Так и тут могут отказаться заседать, если там будет Россия. О формальном же прекращении членства трудно судить, потому что структура не институализирована», — указал эксперт.

Кроме того, страны той же «Большой семерки» могут сами пропустить ближайший саммит G20, что стало бы мощным сигналом для стран-участниц клуба, которые не стали осуждать российскую спецоперацию и поддерживать резкую реакцию Запада.

Будет ли Россия присутствовать на следующем саммите G20?

В этом году саммит G20, как планируется, пройдет осенью на острове Бали, Индонезия. В СМИ уже появлялась информация, что эта страна не намерена включать в повестку мероприятия обсуждение ситуации на Украине.

Дмитрий Песков сказал, что пока рано говорить о том, будет ли Владимир Путин принимать участие в саммите, так как «ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом».

При этом Reuters пишет, что Евросоюз уже пытается оказать давление на принимающую предстоящий саммит страну.

«Индонезии очень ясно дали понять, что присутствие России на предстоящих министерских встречах будет очень проблематичным для европейских стран», — рассказал источник агентства.

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что такая политика давления на Индонезию — по сути единственный вариант действий для западных стран.

«Единственное, что США могут, — сделать так, чтобы страна-организатор не приглашала Россию на очередную встречу. Они будут работать с Индонезией. Больше никаких способов ограничить участие России у них нет. А пригласить Польшу вместо России — это совсем из категории фантазий», — уверен он.

Какое решение примет Индонезия?

Доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и специалист по странам Юго-Восточной Азии (ЮВА) Александр Королев сказал «Газете.Ru», что Индонезия будет всячески пытаться усидеть на двух стульях, призывая «не раскачивать лодку».

«Тем более, тему Украины Индонезия уже отказалась поднимать, хотя США хотели этого. Поэтому не думаю, что они смогут продавить Индонезию сейчас», — считает аналитик.

В качестве примера поведения стран ЮВА Королев приводит историю, которую он знает со слов высокопоставленного дипломата.

«США были против, чтобы в Сингапуре в 2018 году Россия и АСЕАН заключали стратегическое партнерство. По той же причине — Москва якобы «агрессор». Но тогда даже Сингапур сказал, что это их совместное решение и на этом точка. А сейчас Индонезия уже говорила, что не будет вводить санкции. А ведь выкинуть Россию из G20 или ее не пригласить — тоже своего рода дипломатическая санкция неэкономического характера», — рассказал эксперт.

Но если перед Индонезией реально будет поставлен вопрос о том, что половина стран G20 может бойкотировать саммит, предсказать ее реакцию будет сложно, добавил Королев.

«Хотя, может быть, Россия и сама откажется от участия в G20, сказав, например, что это «сборище коллективного Запада». И тогда это уже не нас выгоняют, а мы сами выходим, как и из Совета Европы», — предположил он.

«Многое будет зависеть от давления США, так как примерно половина стран из G20 откажется участвовать при сохранении России. Это совершенно точно. По этой логике Индонезия может пойти на то, чтобы не пригласить Москву», — согласился с этой точкой зрения Олег Барабанов.

В МИД Индонезии пока отказались комментировать призывы исключить Россию.

Правила G20 Формат G20 — Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз — появился на свет в конце 1990-х годов после азиатского финансового кризиса решением стран «Большой семерки». Тогда входящие в нее западные государства осознали, что ряд крупных экономик просто не принимают участие в дискуссиях по глобальным... Читать дальше

Чем опасен для России уход из G20?

Тимофей Бордачев считает, что Россия в случае гипотетического выхода из формата G20 ничего не потеряет.

«Никаких фундаментальных решений в современных условий там приниматься не может, это не имеет вообще никакого значения вообще», — убежден он.

Схожую позицию разделяет Олег Барабанов.

«Двадцатку» первое время действительно воспринимали как более репрезентативную структуру по сравнению с «семеркой», так как там не только Запад. Но за последнее время работа там превратилась в рутину, коммюнике были по типу «за все хорошее и против всего плохого», конкретных мероприятий на глобальном уровне не было, и согласовывать позиции Запада и остального мира стало практически невозможно. Это не та площадка, о которой стоит беспокоиться», — подчеркнул аналитик Валдайского клуба.