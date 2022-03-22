«Отношения просто рухнули». Россия закрыла вопрос Курил

Россия поставила точку в переговорах с Японией о мирном договоре, которая может стать и точкой в отношениях двух государств. Эксперты считают, что разрушенные надежды японцев на Курилы могут добить остатки экономического сотрудничества. «Газета.Ru» вспомнила историю притязаний Токио на острова и разбиралась, что осталось от российско-японских отношений.

Тупик

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила «Газете.Ru», что переговоры по мирному договору могут возобновиться в будущем — «при благоприятных для России условиях».

Опрошенные «Газетой.Ru» японисты склоняются к тому, что подобная риторика российского МИДа после решительного отказа от диалога и выхода из ряда совместных экономических и гуманитарных программ на Южных Курилах сродни хорошей мине при плохой игре.

Так, доцент МГИМО Владимир Нелидов считает странным сценарием, если бы российские дипломаты прямо говорили об отношениях с Японией в категориях «все пропало». Но эксперт не видит никаких возможностей для диалога в нынешних условиях.

«Ситуация такая, что при сохранении статус-кво в российской политике никаких переговоров с Японией быть не может. События на Украине радикально изменили отношение Японии к России, и она проявила полную солидарность со своими западными партнерами. С точки зрения Японии, Россия — страна-агрессор, которая нарушила все ключевые нормы международного права.

Если раньше Москва для Токио была полноценным партнером, то сейчас она превращается в одну из ключевых угроз международной безопасности. Раньше на этом месте были, прежде всего, Северная Корея и Китай. Нет сомнений, что в новых доктринальных документах Японии внешней политике России будет дана жесткая оценка. Возможно, даже в более резких формулировках, чем КНДР», — говорит Нелидов.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов соглашается, что ждать возобновления переговоров между Россией и Японией в скором времени не приходится.

«Да, немного обнадеживает, что Захарова, несмотря на то, что против нее были введены персональные санкции, не исключает возможности переговоров в будущем. Но благоприятные условия могут наступить в теории только после окончания российской спецоперации на Украине. А когда это произойдет, никто сказать не может. Наши отношения с Японией зашли в тупик, в том числе по мирному договору. Видимо, потребуется еще немаленький срок, чтобы наладить конструктивные отношения, не говоря уже о потеплении», — объясняет эксперт «Газете.Ru».

«Это понимали и они, и мы»

Накануне посольство Японии в России сообщило «Газете.Ru» о «категорическом протесте» из-за отказа Москвы вести дальнейшие переговоры о мирном договоре между двумя странами, которые осложнялись из-за разного понимания суверенитета Южных Курил.

Дипломаты считают, что переговоры велись «искренним образом» на основе совместной Московской декларации 1956 года, которую подписали и ратифицировали обе стороны — СССР и Япония. Она предполагала, что СССР передаст Токио группу островов Хабомаи и остров Шикотан, но лишь после заключения мирного договора, что не устраивало японцев.

Что сказано о передаче островов в Декларации 1956 года Реально о Курильских островах в документе 1956 года значится только одна фраза в статье 9: «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора».

«Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым», — подчеркнули в посольстве Японии.

Япония также назвала «неприемлемым» решение России прекратить безвизовые поездки ряда бывших ее жителей на места своего прежнего проживания на южных Курильских островах. По мнению японцев, это решение «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей». Аналогично неприемлемым Япония считает и то, что российская сторона выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Япония назвала спецоперацию России на Украине «расшатывающей основы международного порядка попыткой в одностороннем порядке силой изменить текущее положение», что «должно быть подвергнуто резкому осуждению».

Ответ Токио 22 марта дал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, отказ вести дальнейшие переговоры с японцами в контексте судьбы Курильских островов — исторически оправданное, назревшее и справедливое решение.

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Великие неэффективные переговоры

21 марта была подведена черта под переговорами о мирном договоре между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны, которые активизировались после окончания «холодной войны».

В ноябре 1997 года бывший президент России Борис Ельцин и премьер-министр Рютаро Хасимото собирались приложить все усилия, чтобы заключить мирный договор к 2000 году. Большие надежды на поиск некоего компромисса возлагались и в середине 2010-х, когда президент России Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ регулярно лично встречались и искали новые подходы к проблеме.

Южные Курильские острова вошли в состав СССР в 1946 году. Обговорено это было еще на встрече стран-лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте в феврале 1945 года — это было своеобразной компенсацией за то, что СССР подключится к войне на Восточном фронте после победы над нацистской Германией в Европе.

Япония подтвердила, что отказывается от Курил после окончания Второй мировой, подписав в 1951 году Сан-Францисский мирный договор. Однако Токио впоследствии постоянно демонстрировал новые трактовки юридического документа.

Так, с точки зрения японцев, Южные Курилы географически не входят в понятие «Курильские острова», а относятся к их исконным территориям (в Японии используют термин «северные территории»). Другими нюансами было то, что в договоре не было написано, в чью именно пользу Япония отказывается от островов, а СССР не стал подписывать документ из-за отсутствия на конференции представителей КНР.

Не устраивала японцев в полной мере и упомянутая декларация 1956 года, несмотря на то что в 2018 года Абэ и Путин договорились вести переговоры на ее основе. Хотя формально Россия могла этого не делать.

Роль США в вопросе Курил В 1960 году Советский Союз аннулировал Московскую декларацию в ответ на требование Японией еще двух островов и подписания ею нового договора о взаимном сотрудничестве и безопасности с США. Кроме того, Вашингтон давил на Токио с требованием просить именно все четыре острова, грозя в ином случае не возвращать оккупированную ими Окинаву. Сейчас же США полностью поддерживают позицию Японии, о чем 7 февраля 2022 года еще раз напомнил посол Рам... Читать дальше

Так, феврале 2022 года заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда уверял «Газету.Ru», что необходимо обсуждать судьбу всех четырех островов из-за фразы в декларации «согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений переговоров о заключении Мирного Договора».

Более того, дипломат прямо сказал, что Япония будет подписывать мирный договор только после передачи островов под ее суверенитет.

Не снижала аппетиты Японии и поправка в Конституцию России от 2020 года о запрете отчуждать территорию. Например, местные эксперты цеплялись за оговорку про «делимитацию, демаркацию и редемаркацию государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами».

Отбиваясь от документов XX века, главным аргументом Японии в свою пользу были договоры XIX века, в частности, Симодский трактат 1855 года, по которому ей переходили все Южные Курилы. Именно в день его подписания, — 7 февраля японские ультраправые проводят почти ежегодные акции около российского посольства в Токио.

Около нуля

При этом эксперты говорят, что жесткие санкции Японии из-за российской специальной военной операции на Украине добили и без того находившиеся в тупике отношения Москвы и Токио. Напомним, что среди новых ограничений — запрет на поставку в Россию 300 наименований товаров и технологий, ограничения против 49 российских компаний и структур, повышение тарифов на импорт краба и персональные санкции против Путина и ряда других высокопоставленных лиц.

Негативная тенденция складывалась после ухода Абэ в 2020 году с поста премьер-министра. Его преемник Ёсихидэ Суга за год правления ни разу так и не встретился с Путиным, не особо активен был и нынешний премьер Фумио Кисида. Переговоры о мирном договоре почти сошли на нет, а от «атмосферы доверия» времен Абэ не осталось практически ничего.

Именно при нем в декабре 2016 года лидеры двух стран решили совместно проводить хозяйственную деятельность на Курильских островах, конец чему также был положен Россией накануне.

Владимир Нелидов говорит, что Россия и Япония в последние годы и без того не имели серьезных связей ни в экономике, ни в политике.

«Надо отметить, что движение навстречу друг другу, которое было в наших отношениях в середине 2010-х годов, выдохлось и зашло в тупик еще до 24 февраля. Экономическое сотрудничество было очень небольшое: там только торговля ресурсами из России, которые Япония может купить у других поставщиков, и потребительские товары и автомобили в обратном направлении. При этом Россию сложно назвать для японцев существенным рынком сбыта. Инвестиционных проектов, на которых японцам можно было зарабатывать, не было, а сейчас все возможности будут перекрыты из-за санкций.

В политике же Россия негативно воспринимала важный для Японии термин «Индо-Тихоокеанский регион» или концепцию «мирового порядка, основанного на правилах». Так что отношения двигались по наклонной и без того, а 24 февраля они просто рухнули», — говорит эксперт.

Кистанов допускает, что Япония, которая сильно зависит от импорта газа, может в будущем отказаться и от поставок СПГ из России.

«В теории она может, как и Европа, искать возможности заменить российское сырье. Тем более Кисида сегодня в парламенте назвал отказ от переговоров неприемлемым, сказав, что Япония будет дальше вести политику санкций. Все очень плохо в наших отношениях», — заключает он.