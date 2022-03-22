«Подход Индии к Украине подрывает позиции США»

США обеспокоены «шаткой позицией» Индии по кризису вокруг Украины — Нью-Дели отказался вводить санкции против России и осуждать ее спецоперацию на украинской территории. Своим подходом индийская сторона выбивается из общей реакции союзников США по Тихоокеанскому альянсу. А сохранение экономического и военного сотрудничества Нью-Дели с Москвой ставит под вопрос влияние Вашингтона в регионе.

Президент США Джо Байден заявил, что Индия занимает «несколько шаткую» позицию в вопросе осуждения и давления на Россию за спецоперацию на Украине, которая была запущена в ответ на запрос о помощи со стороны ДНР и ЛНР. По его словам, остальные государства Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), включающего также США, Японию и Австралию, ввели антироссийские санкции, тогда как Индия даже не осудила Россию.

«Мы выступили единым фронтом по всему НАТО и в Тихоокеанском регионе, в том числе в QUAD — за возможным исключением Индии, позиция которой несколько шаткая, — но Япония была чрезвычайно сильна, как и Австралия, с точки зрения борьбы [с действиями России]», — сказал президент США.

Заявление Байдена об индийской позиции появилось на фоне информации о готовности Нью-Дели рассмотреть возможность закупки российской нефти за рубли или рупии, тем самым отказавшись от использования долларов в условиях санкций США и других западных стран против России.

Более того, с момента начала спецоперации Индия не стала отказываться и от военно-технического сотрудничества с РФ, в том числе совместного производства оружия и закупки ЗРК С-400.

Все это вызывает определенное волнение у Вашингтона, что косвенно подтвердила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам своей встречи с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром. Как отметила представитель Госдепа, американская сторона не просит Нью-Дели резко отказываться от закупки ресурсов у Москвы, но готова помочь в поиске альтернативных источников.

«То, что мы действительно хотим сделать, — это работать вместе, чтобы найти альтернативные источники с течением времени. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, будь то отношения в области безопасности или энергетики», — указала Нуланд.

Есть ли угроза для США от подхода Индии

На данный момент реакцию США на позицию Индии в отношении России вряд ли можно назвать жесткой. Пока Белый дом не угрожает Нью-Дели серьезным давлением и активно пытается расширить собственное сотрудничество с индийской стороной — в особенности по треку QUAD, который неформально называют «азиатским НАТО» с главной функцией в виде противодействия Китаю.

Однако продолжение курса Индии на развитие отношений с Россией и отказ индийской стороны от осуждения российской спецоперации выбивается из «единого фронта» союзников Вашингтона, в том числе в Тихоокеанском регионе, где Белый дом пытается реализовать свою антикитайскую кампанию.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному отвечают на вопрос, подрывают ли действия Индии позиции США в регионе. Так, сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов считает, что вряд ли можно говорить о каких-то угрозах влиянию Вашингтона.

«Подход Индии к ситуации на Украине как-то повлиять на позицию США в регионе не может. Происходящие в Европе события, в том числе на Украине, никак не связаны с Тихоокеанским регионом. Да, Индия отказалась осудить спецоперацию России и заняла нейтральную позицию, но этот никак не повлияет на позиции США», — добавил эксперт.

С ним согласен и политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, как-либо подорвать позиции Вашингтона подход Нью-Дели к украинскому кризису не может, поскольку Индия все равно остается союзником США.

«Нью-Дели все равно союзник Вашингтона, просто это не проявляется в вопросе Украины. QUAD или AUKUS не уйдут в прошлое,

поэтому Индия так и останется партнером США для противодействия Китаю. Другое дело, что перспективы ухода Нью-Дели и других государств от долларо-центричной финансовой системы могут подорвать позиции США в целом в мире

— такая опасность действительно есть, но касательно региона мало что поменяется», — указал эксперт.

В то же время профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев считает, что определенные угрозы для влияния США из-за политики Индии все же существуют.

«Американцы пытаются показать, что Россия изолирована от всего мира, а получается, что многие страны заняли нейтральную позицию. Даже Бразилия, хотя еще летом 2021 года она участвовала в военно-морских учениях США в Черном море. По факту все страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не стали осуждать операцию Москвы. Поэтому подход Индии действительно в какой-то степени подрывает позиции США в регионе», — отметил эксперт.

Смогут ли США заставить Индию отвернуться от России

Российско-индийские отношения активно развиваются далеко не первый год, в конце 2021 года президент России Владимир Путин лично посетил страну — эта поездка стала вторым зарубежным визитом российского лидера с начала пандемии COVID-19.

Как отметил политолог Малек Дудаков, Индия тесно связана торговыми отношениями с Россией, которые длятся десятилетиями. По его словам, Нью-Дели — один из крупнейших импортеров российского вооружения, поэтому в его интересах не отказываться от отношений с Москвой и занимать нейтральную позицию.

«Маловероятно, что США могут как-то заставить Индию поменять свой подход к украинскому вопросу. Индия очень сильно зависит от торговли с Россией и даже готова покупать российскую нефть за рубли и рупии в обход долларовой системы.

В таких условиях, вероятно, США мало что могут предложить Индии такого, чтобы она серьезно уступила», — добавил эксперт.

В свою очередь, Сергей Лунев из МГИМО уверен: хоть американцы и очень недовольны позицией Нью-Дели по российской спецоперации на Украине, для самой Индии такое поведение абсолютно естественно.

«Индия давно проводит политику балансирования и лавирования. Крайне сомнительно, что давление США здесь может серьезно сказаться. Американское давление сказывалось лишь на подходах Индии к Ирану, но Россия для Нью-Дели слишком важна. Поэтому вряд ли индийская сторона пойдет на изменение своего курса», — считает эксперт.

Это мнение разделяет и Алексей Куприянов из ИМЭМО РАН, по его словам, вряд ли США смогут заставить Индию изменить свои подходы к России, в том числе по спецоперации РФ на украинской территории.

«Теоретически Вашингтон может продолжать давить на Нью-Дели, угрожая ограничением сотрудничества или предлагая заманчивые варианты по его расширению — предлагая без ограничений военную технику или новейшие разработки с условием локализации. То есть в принципе США, если захотят, могут сделать Индии некие предложения, от которых будет сложно отказаться. Однако вряд ли Вашингтон пойдет на это, но даже в случае возникновения такой гипотетической ситуации, в которой США будут готовы потратить 20% своего бюджета на то, чтобы перетянуть Индию на свою сторону — не факт, что индийцы на это согласятся», — резюмировал эксперт.