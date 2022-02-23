Байден «отрезал» Россию от «западного финансирования»

Президент США Джо Байден заявил, что Россия своими последними действиями начала вторжение на Украину. Поэтому США вводят новые санкции против РФ. О том, какие ограничения предусмотрены новыми санкциями, и как они отразятся на России, — в материале «Газеты.Ru».

Перечень санкций

«Вчера Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств… По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину», — сказал Байден, его выступление транслировалось на YouTube Белого дома.

По его словам, США подготовили первую партию санкций против России, и новые ограничения будут, если продолжится эскалация вокруг Украины.

«Сегодня я объявляю о первом транше санкций, которые заставят Россию платить цену в ответ на их действия», — подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что ограничения были согласованы с союзниками Штатов.

Санкции вступают в силу с 23 февраля. Байден рассказал, что они затрагивают в том числе представителей российских элит и членов их семей, которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».

Также американские власти вводят санкции против российского суверенного долга.

«Это означает, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования», – пояснил Байден.

Также в санкционный список попадут два российских банка и 42 их дочерних предприятия. «Мы вводим полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка», — рассказал президент США. Также блокируются пять судов, принадлежащих «дочке» Промсвязьбанка.

При этом Байден отметил, что у Соединенных Штатов «нет намерения воевать с Россией», но Вашингтон хочет послать понятный сигнал, что Штаты и их союзники «будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам».

Американский лидер также заявил о скорой переброске дополнительных американских сил в Европе на усиление Эстонии, Латвии и Литвы, при этом выразив надежду, что «дипломатия все еще доступна».

Байден рассказал, что американская администрация работает вместе с Германией над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не начал работу. Позже стало известно, что проект заморожен.

В американском Минфине также сообщили, что Вашингтон повторно вводит санкции против директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко.

ЕС – колония США

Вечером 21 февраля Путин объявил, что Россия признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. Западное сообщество это решение осудило.

Отказ Берлина от «Северного потока — 2» превратит Германию и всю Европу в колонию США, считает директор института РУССТРАТ Елена Панина. Она также уверена, что реакция на признание Россией ЛНР и ДНР вполне ожидаема.

«Если действия Зеленского не привнесли каких-то новый черт в его образ и были предсказуемы, то шаги, предпринятые европейскими лидерами, значительно изменили наши преставления о них. Если прежде речь могла идти о принципиальных, но адекватных оппонентах, то сегодня мы видим политиков, которые полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращают ее в колонию США», — сказала Панина РИА «Новости».

Решение канцлера Шольца заморозить сертификацию «Северного потока — 2» приведет именно к этому, убеждена эксперт. По ее мнению, «Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ». Также Панина считает, что под антироссийские санкции замаскирован «грабеж Европы».

«Санкции больно ударят»

Последствия новых антироссийских санкций почувствуют мировые энергетический и финансовый рынки, но ограничения не заставят РФ изменить свою политику, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в Facebook посольства России в США. Дипломат считает, что новые ограничения представляют, прежде всего, угрозу для США и благосостояния американцев.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», – сказал он.

Дипломат добавил, что цель санкций – изменение проводимой Россией политики. И она никогда не будет достигнута.

«Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство», – заключил Антонов.