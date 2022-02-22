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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден объявил о новых санкциях против России

Байден: санкции против России коснутся суверенного долга, российских элит, «Северного потока ---2»

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

Байден отметил, что предупреждал российского коллегу Владимира Путина о возможных санкциях месяц назад. Объявление о независимости ДНР и ЛНР стало поводов для их введения, добавил он.

В частности, ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство от западного финансирования, подчеркнул он.

Ограничения коснутся и непосредственно российских элит, продолжил американский президент.

«С завтрашнего дня, в предстоящие дни мы продолжим, мы введем санкции против российских элит и членов семей. Они разделяют коррупционную опасность политики Кремля, и разделят их боль», — сказал он.

Также США введут блокирующие санкции против двух российских банков — ВЭБ и военного банка. Вашингтон продолжит сотрудничество с Берлином по вопросу приостановки «Северного потока — 2», подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что США могут ограничить доступ России к американским товарам в случае эскалации на Украине.

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