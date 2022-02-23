Политолог оценила ущерб в случае отказа от «Северного потока — 2»

Директор института РУССТРАТ, политолог Елена Панина заявила, что отказ от «Северного потока — 2» станет концом независимости Европейского Союза от Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

Причиной отказа от газопровода, очевидно, является реакцией на признание Россией ДНР и ЛНР, однако подоплекой выступил инфантилизм президента Украины Владимира Зеленского.

«Однако, если действия Зеленского не привнесли каких-то новый черт в его образ и были предсказуемы, то шаги, предпринятые европейскими лидерами, значительно изменили наши преставления о них. Если прежде речь могла идти о принципиальных, но адекватных оппонентах, то сегодня мы видим политиков, которые полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращают ее в колонию США», — заявила Панина.

Ранее в Германии назвали самоубийством введение санкций против газопровода «Северный поток — 2».