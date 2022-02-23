Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Госдуме предложили оставить выходной 23 февраля только части россиян 10:12
Австралия объявила о введении санкций против России после признания ДНР и ЛНР 09:53
Экономист заявил, что в санкциях США против ЦСКА нет ничего страшного 09:53
Bloomberg: состояние 23 богатейших бизнесменов РФ сократилось на $32 млрд 09:47
В гендерные праздники россияне планируют выспаться и сделать уборку 09:43
Умер вокалист Screaming Trees Марк Ланеган 09:41
Хоркина отреагировала на отказ российских гимнасток ехать на Гран-при... 09:38
Россиянки назвали наиболее привлекательных мужчин 09:38
В Киеве приготовились к удалению данных на серверах 09:24
В Белом доме оценили вероятность встречи Байдена и Путина 09:17

Политолог оценила ущерб в случае отказа от «Северного потока — 2»

Политолог Панина: отказ от «Северного потока — 2» станет концом независимости ЕС от США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Директор института РУССТРАТ, политолог Елена Панина заявила, что отказ от «Северного потока — 2» станет концом независимости Европейского Союза от Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

Причиной отказа от газопровода, очевидно, является реакцией на признание Россией ДНР и ЛНР, однако подоплекой выступил инфантилизм президента Украины Владимира Зеленского.

«Однако, если действия Зеленского не привнесли каких-то новый черт в его образ и были предсказуемы, то шаги, предпринятые европейскими лидерами, значительно изменили наши преставления о них. Если прежде речь могла идти о принципиальных, но адекватных оппонентах, то сегодня мы видим политиков, которые полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращают ее в колонию США», — заявила Панина.

Ранее в Германии назвали самоубийством введение санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть