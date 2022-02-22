«Сколько еще можно терпеть?» Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о признании ДНР и ЛНР суверенными государствами. Глава России также подписал с республиками договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Объясняя свое решение, Путин сказал, что на юго-востоке Украины продолжаются «ужас и геноцид».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

«Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими этими республиками», — сказал он.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и руководителем Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи»: «Поздравляю вас».

Перед тем как озвучить свое решение, президент России подчеркнул, что США и НАТО оставили без ответа «предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам», а уровень угроз для России «значительно возрастает».

В этой ситуации российская сторона «имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности». «Именно так и будем поступать», – сообщил Путин.

«Конца и края не видно»

Говоря о ситуации в Донбассе, российский президент подчеркнул, что она «приобрела критический, острый характер». По его мнению, Запад не замечает «ужас и геноцид в Донбассе, а Украина пытается реализовать блицкриг, как это было в 2014-2015 годах»:

«И только потому, что эти люди не согласились с поддержанным Западом переворотом на Украине в 2014 году, выступили против возведенного в ранг государственного движения в сторону национализма, пещерного и агрессивного национализма и неонацизма. И борются за свои элементарные права жить на своей земле, говорить на родном языке, за сохранение своей культуры и традиций. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно терпеть?»

Путин добавил, что на юго-востоке Украины продолжаются «убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми» и «конца и края этому не видно».

Хотя Россия, как утверждает Путин, «сделала все», чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Но, по его словам, все было тщетно, так как «суть самого режима» на Украине не меняется.

«Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер», – обратил внимание президент России.

Угроза НАТО для России

Глава государства также затронул гарантии безопасности, которые Россия предложила согласовать НАТО и США. Ключевые пункты этого документа: Запад обязуется дать юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, а также от создания военных баз в постсоветских странах. Но альянс настаивает на политике «открытых дверей», которая заключается в том, что каждая страна вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику и вступать в те союзы, в которые посчитает нужным.

В случае если Украина вступит в НАТО, западные страны, в том числе США, будут иметь право на размещение своего военного контингента непосредственно у границ России. Тогда «подлетное время крылатых ракет «Томагавк» составит 35 минут, крылатых ракет — 7-8 минут, гиперзвуковых ракет — 4 минуты, это как нож к горлу», констатировал Путин.

«Имеющаяся у нам информация свидетельствует о том, что вступление Украины в НАТО — лишь вопрос времени. Россия в документах альянса указана основным противником, а Украина станет плацдармом для нападения», – добавил он.

Путин утверждает, что Североатлантическому альянсу не нужна «такая большая, самостоятельная страна, как Россия». «В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности », – уверен он.

Путин напомнил, что в документах западных стран Россия указана как «главная угроза евроатлантической безопасности». «В американских документах стратегического планирования, в документах закреплена возможность так называемого «упреждающего удара по ракетным комплексам противника», – подчеркнул он.

Что касается украинской армии, то командование ВСУ уже сейчас может напрямую идти из штабов НАТО, сказал президент России.

Признание ДНР и ЛНР

Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость их республик 21 февраля. При этом глава ДНР предложил Москве также подписать договор «о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны». Руководитель ЛНР, в свою очередь, заявил, что Киев «подготавливает полномасштабные наступательные действия».

После этого в Москве состоялось внеочередное собрание Совета безопасности России. Большинство членов Совбеза (среди них спикеры Госдумы, Совфеда, министры обороны и иностранных дел) призвали Путина принять положительное решение по обращению Донбасса. Глава России заявил, что услышал мнение всех выступивших и примет решение в соответствии с ситуацией на юго-востоке Украины и оценками эскалации конфликта членами Совбеза.