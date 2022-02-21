Путин проводит заседание Совбеза. ДНР и ЛНР попросили о признании

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Путин: Госпереворот на Украине в 2014 году был «вооруженным и кровавым». «После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот», — сказал президент. Он подчеркнул, что Киев не будет выполнять минские соглашения. «Они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета безопасности», — сказал Путин.

Россия изначально «делала все» для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия, добавил российский лидер.