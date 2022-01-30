Протесты из-за COVID-ограничений вынудили премьер-министра Канады покинуть столицу

Глава кабмина Канады Джастин Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу страны. Таоке решение они приняли ради обеспечения безопасности политика из-за массовых протестов водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену. Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством».

Для обеспечения безопасности во время массовых протестов против антиковидных ограничений канадский премьер-министр Джастин Трюдо вместе с семьей покинул резиденцию в Оттаве, передает телеканал CBC. Место нахождения политика сейчас неизвестно.

29 января на Парламентском холме, где заседает высший законодательный орган страны, собрались тысячи канадцев. Полицейские предполагали, что на митинг придет около 10 тыс. протестующих, но официальные данные так и не были предоставлены.

Среди протестующих – дальнобойщики и те, кто их поддерживает. Марш водителей грузовиков к Оттаве под лозунгом «Колонна свободы» стартовал 23 января.

За несколько дней неравнодушные жители Канады собрали для участвующих в акции водителей около 5 млн долларов на бензин, хотя профсоюз дальнобойщиков не поддержал акцию, пишет Eadaily.

Водители требуют отменить пакет антиковидных мер, который вступил в силу 15 января. Власти обязали невакцинированных дальнобойщиков, которые возвращаются из США, сдавать ПЦР-тесты и выдерживать 14-дневный карантин. По данным EAdaily, в акции приняли участие и те дальнобойщики, кто прошел вакцинацию. Они выступают не против карантинных мер, а против «политики принуждения и разделения граждан на категории».

Протяженность колонны составляет около 70 км, сообщил 26 января представитель движения в комментарии Toronto Sun. Издание подсчитало, что в ней может быть около 50 тыс. машин.

В тот же день начальник полиции Оттавы Питер Слоли обратил внимание, что «Колонна свободы» – это массовое протестное движение, с которым нельзя не считаться.

Тем не менее премьер-министр Канады не придал должного значения мнению граждан и посчитал, что оппозиционные силы таким образом пытаются нажить политический капитал. Антиковидные меры пересматривать он не стал, а протестующих и вовсе назвал «маргинальным меньшинством».

«Маргинальное меньшинство людей, движущихся к Оттаве, выражая свои неприемлемые взгляды, не представляет позиции канадцев, которые поддерживали друг друга, которые знают, что следование науке и готовность защитить друг друга – лучший способ и дальше гарантировать наши свободы, наши права, наши ценности как страны», – приводит RT слова Джастина Трюдо.

При этом политологи считают, что власти Канады поспешили с таким отношением к активистам. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в интервью RT выразил мнение, что канадским водителям грузовиков могут присоединиться их американские коллеги и простые граждане Канады.

«На улицы Оттавы и других городов могут выйти люди, недовольные политикой правительства Джастина Трюдо. Также сложившейся ситуации не рады и дальнобойщики из северных штатов США. Американский бизнес тоже сильно страдает», – полагает собеседник издания.

В целом, 29 января акция протеста прошла мирно. Люди вышли к зданию парламента с транспарантами, а на Веллингтон-стрит были выставлены грузовики с лозунгами. По данным CBC, полиция не заявляла о задержанных среди протестующих. Но из-за действий недовольных граждан, которые наплыли в крупный торговый центр Ридо без средств защиты от коронавируса, ТЦ пришлось закрыть раньше положенного времени.

Кроме того, полицейские ограничили движение транспорта по всему столичному региону. Были перекрыты дороги, которые ведут в центр Оттавы и из него. Правоохранители подготовились «к целому ряду потенциальных рисков», в том числе к «блокированию перекрестков, вмешательству в работу критически важной инфраструктуры, незаконным и насильственным действиям», пишет RT.