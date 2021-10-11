В МИД назвали создание перспективных видов вооружений вынужденной мерой

И.о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что утверждения о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований. По его словам, разработка перспективных видов вооружений является ответом на действия США. Появление в России новых систем оружия происходит поступательно, отметил дипломат.

Разработка перспективных комплексов вооружений — вынужденная мера для России, принимаемая в ответ на действия США. Об этом заявил в понедельник, 11 октября, и.о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Разработка перспективных комплексов связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», — отметил он, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, все эти факторы «предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы

найти долгосрочные и взаимоприемлемые решения в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».

Утверждения о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований, указал Воронцов. «Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва досконально соблюдает свои обязательства. «Появление у России новых систем оружия происходит поступательно и сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, в том числе за счет выбывания устаревающих типов», — пояснил он.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден по итогам саммита в Женеве 16 июня договорились восстановить диалог о стратегической стабильности. После этого прошли два раунда переговоров по этой тематике.

Стратегическая стабильность. О чем договаривались Москва и Вашингтон

Концепт стратегической стабильности возник в двустороннем диалоге с американцами в период холодной войны между США и СССР. Соответствующий принцип Вашингтон продвигал в рамках своей переговорной позиции еще во Временном соглашении о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (Договор ОСВ-1) 1969–1972 годов. Однако на протяжении 1980-х как советская, так и американская сторона сохраняли двойственное восприятие этого концепта.

Чтобы прийти к общему знаменателю, Москве и Вашингтону пришлось пойти на значительные уступки. Принцип стратегической стабильности был зафиксирован в ряде двусторонних соглашений. Дебаты по вопросу его ратификации продолжались в России на протяжении восьми лет, по завершении которых принцип стратегической стабильности был полностью принят.

Россияне – об отношениях с Западом

Большинство россиян (69%) считают, что России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада. При этом 19% полагают, что нашей стране нужно дистанцироваться от западных государств. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса.

По оценкам 41% респондентов, интересам нашей страны более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО. 36% считают, что России лучше не присоединяться ни к каким военным блокам, а 9% полагают, что более всего российским интересам соответствует налаживание сотрудничества с НАТО.

Три четверти россиян (75%) считают, что РФ не следует в будущем стремиться к вступлению в НАТО. 11% придерживаются обратного мнения.

Более половины наших соотечественников (57%) считают, что России не нужно стремиться к вступлению в Европейский Союз, тогда как 29% с ними не согласны.

С мнением о том, что ЕС дискриминирует Россию по политическим соображениям, согласны 64% россиян (69% граждан в возрасте 60+), не согласны с этим 21% наших сограждан (38% среди 18-24-летних).