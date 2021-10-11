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Политика

ФСБ, следователи, судьи и прокурор. Кто попал под новые санкции ЕС из-за Крыма

Евросоюз расширил персональные рестрикции в отношении россиян

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Virginia Mayo/AP
Под ограничительные меры, введенные Евросоюзом, попали еще восемь человек — все они работают в Крыму и «отвечают за соблюдение российского законодательства» на полуострове. О расширении «черного списка» стало известно 11 октября. В него, в частности, включили начальника управления ФСБ России и руководителя Главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз расширил «черный список» по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек. Соответствующие данные опубликованы в понедельник, 11 октября, в «Официальном журнале ЕС».

«Совет ЕС считает, что восемь физлиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в тексте.

Под санкции попали начальник управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

В Совете ЕС пояснили, что добавленные в санкционный список лица «включают сотрудников правоохранительных органов — судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства» в Крыму, который в Брюсселе до сих пор не признают частью РФ.

Таким образом теперь в «черный список» входят 185 физлиц и 48 юрлиц. Ограничительные меры предусматривают запрет поездок на территорию Евросоюза, а также замораживание активов и запрет на кредитование.

Этот блок индивидуальных рестрикций является одним из трех пакетов санкций, введенных ЕС против России в 2014 году — наряду с секторальными экономическими санкциями, которые пока действуют до 31 июля 2021-го, и запретительными мерами в отношении граждан и компаний Крыма, которые продлеваются ежегодно.

Условием для отмены индивидуальных и экономических санкций ЕС называет полное выполнение минских соглашений, игнорируя тот факт, что украинская сторона их полностью саботирует, отмечает ТАСС. Санкции в отношении Крыма ЕС отменять не намерен, пока полуостров остается в составе России.

О санкциях Евросоюза

ЕС начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года.

Решение о том, что «в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму» ЕС будет применять «меры давления на Россию», было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.

Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций. В 2018 и 2019 годах их дополнили санкции в связи с обвинениями в применении химоружия в Солсбери (дело Скрипаля) и инцидентом в Керченском проливе.

Персональные санкции были введены в отношении представителей руководства РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и ряда их военных и политических структур.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года — в него был включен 21 человек. Затем он расширялся 17 раз.

28 января 2020 года ЕС ввел санкции в отношении семи россиян за причастность к организации выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года в Крыму и Севастополе.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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