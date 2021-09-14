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Политика

Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией

На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой

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Лидер «Рабочей партии» Норвегии Йонас Гер Стер

Лидер «Рабочей партии» Норвегии Йонас Гер Стер

Norsk Telegrambyra AS/Reuters
В Норвегии сменится власть — на парламентских выборах победила «Рабочая партия», лидеры которой высказывались за более активное сотрудничество с Россией. При этом в последние годы отношения между странами были прохладными и сопровождались рядом скандалов. О том, насколько вероятна их нормализация при новом правительстве — в материале «Газеты.Ru».

«Рабочая партия» Норвегии победила на парламентских выборах, набрав 26,4% голосов, сообщает Euronews. Таким образом, левоцентристы вернулись к власти спустя восемь лет и планируют сформировать правительственную коалицию вместе с «Партией центра» и «Социалистической левой партией».

По мнению лидера «Рабочей партии» и бывшего министра иностранных дел Норвегии Йонаса Гер Стере, который скоро станет премьером, норвежцы продемонстрировали стремление к более справедливому обществу. В частности, ожидается отказ от некоторых инициатив предыдущего, консервативного правительства, которое снизило налоги и расширило нефтяную разработку.

Интересно, что Стере в последнее время выступал за более активное сотрудничество с Россией, в частности в Арктике, где оба государства входят в главную региональную организацию — Арктический совет — и заинтересованы в развитии.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись в том, что любые благие намерения отдельных политиков стран трансатлантического партнерства на практике не смогут выйти за узкие рамки возможного.

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии сказал, что смена правительства в Норвегии не повлечет на деле изменения подхода к отношениям с Россией.

«В Норвегии мало споров об идеальной политике по отношению России, поскольку страна в значительной степени следует решениям, принятым в Вашингтоне и Брюсселе. Можно сказать, что именно передача на сторону принятия ключевых решений внешней политики — главное препятствие для улучшения отношений между Норвегией и Россией», — считает эксперт.

По мнению Дизена, во время «холодной войны» Норвегия проводила более сбалансированную политику, сочетая членство в НАТО с добрососедскими отношениями с Советским Союзом, для чего в Осло избегали провокаций в отношении Москвы. Отказ от этой политики, по оценке аналитика, произошел после окончания «холодной войны».

«Только в 2021 году Норвегия дала разрешение США на строительство нескольких военных баз для противостояния России в Арктике. То есть в Осло отмели прежнюю политику балансирования и предпочли оказаться в центре столкновения между США и Россией. Таким образом, теплота отношений Москвы и Осло все меньше зависит собственно от решений, принимаемых в Норвегии», — считает Дизен.

С такой оценкой будущего российско-норвежских отношений согласен и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Я думаю, что за словами Стере, скорее всего, ничего не стоит. Действительно, пришедшая к власти коалиция политических сил традиционно настроена на сотрудничество, но Норвегия все равно выстраивает свою политику как член блока НАТО и в целом часть западного сообщества. И никакого кардинального отличия от общего курса быть не может.

К примеру, даже страны, которые выбирают другую риторику по отношению к России, например Венгрия, все равно следуют общему курсу. У Норвегии нет такого острого конфликта с Россией, как у некоторых других стран НАТО, но рассчитывать на сдвиг в сторону Москву нет никаких оснований», — считает эксперт.

При этом в последние годы традиционно нейтральные отношения Москвы и Осло были омрачены рядом скандалов. Касались они чаще всего шпионских расследований, но звучали и иные обвинения, например в размещении радиолокационного американского оборудования в Норвегии и милитаризации Арктики со стороны России.

Норвежские СМИ и вовсе периодически доводили ситуацию до абсурда, рассказывая истории о вторжении «русского лосося» (горбуши), которая из-за широкого распространения вытесняет местную рыбу.

В 2019 году Россия обратила внимание и на строительство радиолокационной станции США «Глобус-2» на острове Варде в Норвегии. По словам спикера ведомства Марии Захаровой, у Москвы есть достаточно оснований полагать, что в первую очередь радар будет «охотиться» за информацией на территории России, так как она находится всего в 50 км от границы с Россией и обслуживается военной разведкой Норвегии.

Актуален вопрос и по архипелагу Шпицберген, в котором у сторон, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, существуют «шероховатости» при обсуждении права на хозяйственную деятельность. Москва настаивает, что трактат 1920 года гарантирует ей равные с Осло права на освоение архипелага.

Лукьянов выразил мнение, что участившиеся в последние годы в норвежских СМИ публикации о «секретных операциях» Кремля с применением десятков подводных лодок близ Норвегии превратились в рутину, которой не стоит придавать большого значения.

«Это довольно темные истории, никто и не говорил, что никаких секретных операций нет на самом деле. Но в целом все это в рамках общего фона, особо явной антироссийской политики Норвегия не проводила и проводить не будет. Но коридор для каких-либо маневров у нее, конечно, узкий», — резюмировал Лукьянов.

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