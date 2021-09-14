Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

Александр Франчетти во время задержания в Чехии (кадр из видео)

Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти, задержанного двумя днями ранее в Праге на основании ордера на арест, выданного Украиной. Ранее сообщалось, что его арест может быть связан с событиями в Крыму, произошедшими в 2014 году.

Городской суд Праги заключил под стражу Александра Франчетти, который был задержан в аэропорту чешской столицы в воскресенье, 12 сентября.

Перед началом заседания суда по мере пресечения дочь Франчетти заявила, что россиянин не будет передан Украине.

«На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», — приводит ее слова RT.

Также она отметила, что Франчетти находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть все, включая медицинскую помощь.

Агентство ТАСС сообщает, что адвокат россиянина обжаловал решение об аресте в зале суда. Апелляция защитника будет рассмотрена через две недели, а на это время Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац, расположенную практически в центре города.

Россиянин был задержан в Чехии по ордеру на арест, выданному Украиной, из-за поддержки и активного участия Франчетти в событиях 2014 года в Крыму.

Сам мужчина категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него. Покидая зал судебных заседаний, он несколько раз прокричал фразу — «это шаг к фашизму».

Заседание суда прошло в закрытом формате. На нем присутствовала заведующий консульским отделом российского посольства в Праге, а самому задержанному был предоставлен местный адвокат Ян Шварц.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Россия направила запрос в Чехию для установления обстоятельств задержания россиянина. Также она отметила, что ведомство взаимодействует с МИД РФ и тщательно изучает причины и правовые основания для задержания Франчетти.

«Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь», — сказала Петренко.

Ранее МИД РФ потребовал от Чехии предоставления детальной информации относительно причин и обстоятельств задержания Франчетти, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», — сказала она.

Захарова добавила, что продолжение «деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации» двусторонних отношений и не останется без реакции Москвы.

Российское посольство в Праге направило в чешский МИД соответствующую ноту.

«Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения», — сказала Захарова.

Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже направила Чехию запрос о выдаче Франчетти.

В свою очередь источник в правоохранительных органах России отметил, что они не обладали информацией об объявлении в международный российского гражданина, задержанного в Праге.

«Франчетти спокойно выехал из России, так как у правоохранительных органов не было информации, что он находится в международном розыске. В противном случае к нему бы возникли вопросы при прохождении контроля на границе», — приводил слова источника ТАСС.

По данным украинского сайта «Миротворец», Франчетти является российским наемником и участником незаконных военных формирования. Он обвиняется в «Покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».