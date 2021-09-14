Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врачи назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни 20:03
В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было 19:58
Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов* 19:47
Минюст США запретил полицейским удушающие приемы без должных оснований 19:39
Задержан блогер Мишаня Дальнобой, который пьяным вел трансляцию за рулем авто 19:38
В ВФЛА отреагировали на просьбу Ласицкене помочь с получением визы США... 19:38
Олимпийской чемпионке Ласицкене вручили орден 19:36
Собака вытащила из огня спасшего четырех сестер мальчика 19:35
Президент Кореи назначил BTS спецпосланниками при ООН 19:30
Дочь убитой в Подмосковье пенсионерки рассказала, как нашла тело матери 19:27
Политика

«Это шаг к фашизму»

Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Франчетти во время задержания в Чехии (кадр из видео)

Александр Франчетти во время задержания в Чехии (кадр из видео)

РИА «Новости»
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти, задержанного двумя днями ранее в Праге на основании ордера на арест, выданного Украиной. Ранее сообщалось, что его арест может быть связан с событиями в Крыму, произошедшими в 2014 году.

Городской суд Праги заключил под стражу Александра Франчетти, который был задержан в аэропорту чешской столицы в воскресенье, 12 сентября.

Перед началом заседания суда по мере пресечения дочь Франчетти заявила, что россиянин не будет передан Украине.

«На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», — приводит ее слова RT.

Также она отметила, что Франчетти находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть все, включая медицинскую помощь.

Агентство ТАСС сообщает, что адвокат россиянина обжаловал решение об аресте в зале суда. Апелляция защитника будет рассмотрена через две недели, а на это время Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац, расположенную практически в центре города.

Россиянин был задержан в Чехии по ордеру на арест, выданному Украиной, из-за поддержки и активного участия Франчетти в событиях 2014 года в Крыму.

Сам мужчина категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него. Покидая зал судебных заседаний, он несколько раз прокричал фразу — «это шаг к фашизму».

Заседание суда прошло в закрытом формате. На нем присутствовала заведующий консульским отделом российского посольства в Праге, а самому задержанному был предоставлен местный адвокат Ян Шварц.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Россия направила запрос в Чехию для установления обстоятельств задержания россиянина. Также она отметила, что ведомство взаимодействует с МИД РФ и тщательно изучает причины и правовые основания для задержания Франчетти.

«Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь», — сказала Петренко.

Ранее МИД РФ потребовал от Чехии предоставления детальной информации относительно причин и обстоятельств задержания Франчетти, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», — сказала она.

Захарова добавила, что продолжение «деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации» двусторонних отношений и не останется без реакции Москвы.

Российское посольство в Праге направило в чешский МИД соответствующую ноту.

«Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения», — сказала Захарова.

Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже направила Чехию запрос о выдаче Франчетти.

В свою очередь источник в правоохранительных органах России отметил, что они не обладали информацией об объявлении в международный российского гражданина, задержанного в Праге.

«Франчетти спокойно выехал из России, так как у правоохранительных органов не было информации, что он находится в международном розыске. В противном случае к нему бы возникли вопросы при прохождении контроля на границе», — приводил слова источника ТАСС.

По данным украинского сайта «Миротворец», Франчетти является российским наемником и участником незаконных военных формирования. Он обвиняется в «Покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»
Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе
«Он абсолютно здоров»
Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении
Выселенных после народного схода мигрантов отвезли в Сергиев Посад
Представитель ЛДПР объяснил случай с «упавшими штанами» Жириновского
Главарь известной ОПГ рассказал о расправах над должниками в 90-е
Путин заявил, что у граждан есть основания его критиковать
Новости и материалы
В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было
Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов*
Минюст США запретил полицейским удушающие приемы без должных оснований
Задержан блогер Мишаня Дальнобой, который пьяным вел трансляцию за рулем авто
В ВФЛА отреагировали на просьбу Ласицкене помочь с получением визы США для ЧМ-2022
Олимпийской чемпионке Ласицкене вручили орден
Собака вытащила из огня спасшего четырех сестер мальчика
Президент Кореи назначил BTS спецпосланниками при ООН
Дочь убитой в Подмосковье пенсионерки рассказала, как нашла тело матери
ВФЛА: Ласицкене и Сидорова не получили визу США из-за действий их личных менеджеров
На Украине предложили «защитить» поддерживающих «возврат» Крыма российских политиков
Инженеры сделали компактный датчик для обнаружения ядов в напитках
Бузова задумалась о поступлении на истфак МГУ
В Киеве разработали «план уничтожения» российских кораблей в Черном море
Вскрытие допинг-пробы призера Игр-2020 подтвердило наличие запрещенных веществ
На Украине женщина отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского
Милонов заявил об угрозах ему и его близким после разглашения личных данных
В Минздраве назвали число находящихся под наблюдением врачей россиян с COVID-19
Все новости
Осенняя презентация Apple: Тим Кук показывает новый iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
«Боялся огласки на родине»: почему украинец отказался обниматься с россиянами
Российский паралимпиец Сафронов раскрыл подробности скандала с украинцем Цветовым
«Вторая Великая депрессия»: что может уничтожить один из крупнейших банков США
В ФРС поступило требование об отзыве лицензии третьего по величине банка
Что делать с кабачком-переростком
Шефы московских ресторанов рассказали, как поступить с переросшими кабачками
«Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров»
Афганки дали отпор талибам* флешмобом в соцсетях
«Российские беспилотники мы в бою не видели»
Почему России нужно вооружать беспилотные летательные аппараты
Умер герой чеченской войны генерал Казанцев
Остановить мгновенье: Huawei подарит до $10 000 за лучшие фотографии
В России стартует конкурс мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards 2021
«У Ефремова были бы шансы, но не с такой жалобой»
Пашаев и Добровинский — о возможном сокращении срока Ефремова по кассации
«Все отвалится»: как запрет серверов Google сломает рунет
Эксперты оценили опасность запрета серверов Google для пользователей
Европейский суд удовлетворил жалобу Лимонова, поданную 15 лет назад
ЕСПЧ признал незаконным запрет партии нацболов в России
«Мы больше не верим обещаниям Запада»
Кулеба: Украина может взять путь на милитаризацию по примеру Израиля
Поражает мозг: как герпес провоцирует деменцию
Ученые связали вирус герпеса с развитием нейродегенеративных болезней
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях