«Если бы не два распада, у нас была бы другая страна»

Президент Владимир Путин совершает рабочий визит на Дальний Восток. 1 сентября он принял участие в открытом уроке для учащихся школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке в рамках марафона общества «Знание». О чем говорил глава государства школьникам — в материале «Газеты.Ru».

О «Новом годе» и критерии успеха

В первую очередь президент поздравил всех школьников и студентов с Днем знаний. «Хочу поздравить вас, всех школьников, студентов, преподавателей, учителей с замечательным праздником — Новым годом», — пошутил Путин, уточнив, что речь идет о новом учебном годе.

Глава государства выразил надежду, что, несмотря на эпидемическую ситуацию в стране и мире, ученики будут заниматься в очной форме. В противном случае они лишаются одного из главных критериев успеха — умения работать в коллективе. «Эффективность работы человека, один из важнейших критериев эффективности работы — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если все время будете онлайн заниматься? Это же невозможно. Значит, один уже из возможных критериев успеха, который должен человека сопровождать, он будет утрачен», — пояснил Путин.

О важности истории

История как наука является фундаментальной для всех гуманитарных знаний, заявил Путин. По его словам, именно историю он выбрал в качестве темы для беседы. «Ночью разбуди - -я вам все расскажу и в сфере внутренней и внешней политики — можно было бы и на эту тему поговорить. Но я в качестве темы избрал историю. В этой области я не считаю себя специалистом, экспертом, поэтому у нас с вами будет не урок, а беседа на предлагаемую тему», — сказал президент.

Понимание процессов, происходивших ранее, позволяет осознавать сегодняшнюю картину мира. В качестве одного из заблуждений из сферы истории страны, которое обсуждается сегодня, Путин привел рассуждения о блокаде Ленинграда в годы Великой отечественной войны. Он отметил, что многие сегодня говорят о необходимости сдать город фашистским захватчикам, чтобы избежать жертв.

«Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы — тех, кто говорит об этом сегодня», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что фашисты не воспринимали русский народ как «генетически свой», поэтому нация подлежала ликвидации. «Судьба русского и других народов России была другой, нежели судьба западноевропейских народов, порабощенных нацистской Германией», — заявил он.

О мусоре в интернете

Президент предупредил школьников и студентов, что глобальная сеть сейчас дает пользователям любую информацию: «от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов». Но ее качество нередко вызывает сомнение.

«Очень много информационного мусора, который часто подается как истина в последней инстанции. А верить нельзя, потому что это не мнение истинных специалистов, а мнение людей, которые выдают себя за таковых», — подчеркнул Путин.

Чтобы не стать жертвой псевдоэкспертов, президент посоветовал прислушиваться к специалистам общества «Знания», которые являются профессионалами в узких сферах, на основе их информации и знаний можно строить представления о различных явлениях.

О демографическом провале страны в ХХ веке

Население России сейчас могло бы составлять 500 млн человек, если бы не два события в начале и конце прошлого века.

«Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Потом произошло крушение Советского Союза. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — сказал президент.

Сейчас необходимо анализировать эти и другие трагические события прошлого, чтобы они не повторялись, подытожил глава государства.

О присутствии США в Афганистане

20-летняя миссия американцев в Афганистане обернулась трагедией и для жителей страны, и для Вашингтона, заявил Путин. Он объяснил, что американцы пытались «цивилизовать» афганцев, а на самом деле внедряли собственные стандарты жизни, в том числе политическую организацию.

«Результат — одни трагедии, одни потери — и для тех, кто это делал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло», — резюмировал глава государства.

По его мнению, изменить обстановку внутри Афганистана, общественный строй можно только крайне деликатными и цивилизованными способами. Без этих факторов нельзя ждать позитивного эффекта.

«Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии — в самом широком смысле — жизни этих людей. Должен подходить с уважением к их традиции. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего», — поделился президент.