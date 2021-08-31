Словакия перестанет прививать людей «Спутником V»

Словакия больше не будет прививать граждан российской вакциной «Спутник V». В РФПИ заявили, что дополнительных партий вакцины для Братиславы не предусмотрено. Вакцинироваться российским препаратом выразили желание 15 тысяч жителей республики, в числе которых вице-премьер и глава Минфина Игор Матович. Покупка у России незарегистрированной в ЕС вакцины вызвала в Словакии правительственный кризис.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Словакия использовала всю имеющуюся вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в страну в начале года. «Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются», — сказали в РФПИ.

Там также добавили, что против российского препарата в республике была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны. Произошло это, невзирая на высокое качество вакцины, подтвержденное международными исследованиями.

«В частности, качество поступившей в Словакию партии было дополнительно подтверждено в Венгрии в сертифицированной в Европейском союзе лаборатории. Следует отметить, что в Венгрии, где более миллиона человек привились «Спутником V» в рамках массовой кампании по вакцинации, спрос на российскую вакцину превышал объем, поставленный в страну», — подытижили в фонде.

Министерство здравоохранения Словакии сообщило, что вторник, 31 августа, станет последним днем, когда желающие могут получить вторую дозу вакцины «Спутник V». Заявление ведомства передает ТАСС.

Больше для прививок от коронавируса российский препарат словацкие медики использовать не будут. Применение «Спутника V» началось в стране 7 июня, через три недели была завершена регистрация желающих.

Всего «Спутником V» привились более 15 тыс. жителей Словакии, среди них – экс-премьер и действующий вице-премьер и глава министерства финансов Игор Матович.

Покупка правительством Матовича российской вакцины, не зарегистрированной в Евросоюзе, вызвала правительственный кризис в Словакии. Президент страны Зузана Чапутова раскритиковала Матовича за это решение. В результате он ушел в отставку с поста главы правительства и занял кресло министра финансов.

Всего от России Словакия получила 200 тыс. доз вакцины, однако использовать решила только 40 тысяч. После этого РФ выкупила 160 тыс. доз «Спутника V» по той же цене, по которой продавала — $9,95 за одну дозу.

Пропаганда

В начале июля Игор Матович заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала в Словакии объектом «подлой пропаганды». По его словам, именно пропаганда против «Спутника V» стала причиной того, что им привилось меньше словаков, чем хотело до начала кампании против препарата.

«Это очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч человек, которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты», — сказал вице-премьер. Он также отметил, что покупка республикой «Спутника V» имела смысл. «Точно, это того стоило», — подчеркнул политик.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили «Газете.Ru», что «Спутник V» в Словакии столкнулcя с кампанией дезинформации и fake news. В РФПИ отметили, что Словакия выдвигала «безосновательные утверждения» в адрес «Спутника V», которые были опровергнуты дополнительным тестированием в сертифицированной в Европе лаборатории.

В марте Матович во время одного из интервью в шутку сказал, что пообещал передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V». На Украине после этого разгорелся скандал. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Братиславе обменять несколько регионов Словакии на российский препарат и добавил, что Матович такими высказываниями портит отношения между странами.

Впоследствии глава МИД Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку Матовича.

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании по очернению российской вакцины от коронавируса. К примеру, еврокомиссар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон заявлял, что достаточное количество зарегистрированных в Европе вакцин от COVID-19 делает излишним российский препарат «Спутник V».

«Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории», — сказала Захарова.