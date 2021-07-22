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Политика

По всем фронтам: как Россия противостоит Украине в Европе

Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности

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Ronald Zak/AP
Глава российской делегации на форуме ОБСЕ по безопасности Константин Гаврилов предупредил, что в случае продолжения «лживой риторики» со стороны Украины Россия покинет форум. В частности, дипломат имел в виду заявления о развертывании российских войск у украинских границ. У Москвы к Киеву накопились и другие претензии, которые вылились в иск в ЕСПЧ.

«Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих», — сказал глава российской делегации в ОБСЕ Константин Гаврилов на пленарном заседании.

Он подчеркнул, что после того, как российские власти провели контрольные проверки войск, военных вернули на места постоянной дислокации.

«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», — предупредил Гаврилов.

В то же время он напомнил про действия «Киева против населения Донбасса». Дипломат заявил, что Россия осуждает эту «кровопролитную карательную операцию» и выступает за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Между Россией и Украиной в Европе идет противостояние и в юридической плоскости. В пресс-службе Генеральной прокуратуры России 22 июля сообщили, что Москва обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой. Первый в истории такого рода документ касается событий, которые последовали за госпереворотом на Украине в 2014 году.

Сославшись на 33 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия перечислил несколько случаев нарушения прав человека на Украине.

Российская сторона возложила на соседнее государство ответственность за гибель людей во время Евромайдана, пожар в одесском Доме профсоюзов, антитеррористическую операцию в Донбассе, катастрофу рейса MH17.

Также Москва обвинила Киев в ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей.

Отмечается, что обращение в ЕСПЧ должно привлечь внимание Европейского суда и мирового сообщества к грубым и систематическим попраниям прав человека властями Украины.

В Киеве считают, что российский иск не имеет «никакой юридической перспективы и практического смысла». Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предсказал неудачу жалобы. «Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным и он подан Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и траты времени на написание ответа, у этого заявления не будет», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24».

В Москве подчеркнули, что обращение в ЕСПЧ стало крайней мерой, к которой российская сторона прибегает лишь в крайних случаях.

«С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой — стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда. Но всякому терпению наступает конец», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она выразила мнение, что «киевскому режиму» развязали руки «полная безнаказанность» и «бездействие международных структур, которые закрывали глаза на многочисленные бесчинства».

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