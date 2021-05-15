Поле сражения демократов и республиканцев: как в США борются с оборотом оружия

Суд в штате Техас 11 мая отклонил ходатайство Национальной стрелковой ассоциации (NRA) о правовой защите кредиторов. Как утверждается в заключении инстанции, NRA запустила процедуру банкротства в попытке избежать судебного процесса в Нью-Йорке о ее принудительном расформировании. В самой организации выразили разочарование «некоторыми аспектами» судебного решения.

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В США Национальная стрелковая ассоциация имеет статус некоммерческой организации, поэтому ей приходится соблюдать особые правила при расходовании пожертвований и ведении бухгалтерии. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс подала иск о роспуске NRA в августе 2020 года, обвинив организацию в систематическом мошенничестве и злоупотреблениях. Джеймс указывала в исковом заявлении, в частности, что руководство NRA растратило средства ассоциации на дорогие путешествия. Она также обвиняла его в кумовстве при раздаче подрядов.

NRA объявила о банкротстве в рамках «реструктуризации» в январе. Тогда же был анонсирован перенос головного офиса в Техас из штата Нью-Йорк.

Ассоциация объяснила свои действия стремлением покинуть «отравленное» и «коррумпированное» политическое окружение в Нью-Йорке.

Эта ультраконсервативная организация с большим политическим влиянием с 1970-х годов ассоциирует себя с Республиканской партией и выступает в защиту второй поправки к конституции о праве на продажу оружия и его использование американскими гражданами. В ее защиту высказывался и сам экс-президент США республиканец Дональд Трамп, называя выдвижение обвинений в адрес NRA «ужасным делом».

Основанная в 1871 году ассоциация, в которую входят более чем 5,5 млн членов, изначально существовала только как сеть любительских стрелковых клубов, организовывала обучение и соревнования по стрельбе. Сейчас это один из мощнейших лоббистов права на стрелковое оружие. Она поддержала первые законы о регулировании его продажи, ношения и владения — National Firearms Act 1934 года и Federal Firearms Act 1938 года — а также Gun Control Act 1968, который ограничивал перевозку оружия между штатами.

Теперь же организация столкнулась с политикой нового президента США Джозефа Байдена, который стремится ужесточить законодательство, касающееся огнестрела.

В последнее время эта идея продвигается особенно активно на фоне участившихся случаев вооруженных нападений в США. К ограничению распространения оружия призывают многочисленные общественные инициативы и правозащитные организации.

Впрочем, основательница общественного движения «Право на оружие», пожизненный член NRA Мария Бутина в комментарии «Газете.Ru» выразила мнение, что в данном случае имеет место не давление на стрелковое лобби, а разборки республиканцев и демократов.

«Дело идет к очередным выборам, поэтому присутствует финансовое гонение в отношении Национальной стрелковой организации. Это не вопрос оружия, это вопрос политики, второй поправки и возможности самих граждан противостоять тенденциям продвижения демократической повестки», — сказала она.

Даже если NRA распустят и против ее руководства будут возбуждаться уголовные дела, о чем уже идет речь, это не изменит ситуацию: они просто перерегистрируются в другую организацию, утверждает Мария Бутина.

«Кроме того, не нужно забывать, что NRA хоть и крупнейшая организация в области стрелкового оружия, но не единственная. Например, в Сиэтле есть очень крупная организация — Фонд второй поправки. Они работают ровно по той же теме. Так что это не повлияет негативно на оружейное сообщество в США. Даже наоборот — чем сильнее нападки, тем выше продажи оружия и тем сильнее идет сплочение внутри оружейного сообщества», — подчеркнула пожизненный член NRA.

Говоря о перспективах развития ситуации со стрелковым оружием, Бутина выразила мнение, что количество его владельцев останется примерно на том уровне, на котором находится сегодня. По ее словам, речь идет о людях, убежденных в праве, данном американцам второй поправкой к конституции.

Вместе с тем, по мнению экспертов, в данном случае можно говорить, что американская администрация пытается надавить на оружейное лобби, и сходятся во мнении, что победа в этой битве едва ли будет за демократами.

«Это миллиарды долларов, огромные обороты, а лоббисты завязаны и на ВПК, и на Республиканскую партию. Так что вряд ли Байдену удастся что-то решить, потому что так просто это лобби не сковырнуть, это в интересах американского истеблишмента. На этом делаются огромные деньги. То же самое, кстати, и с табачным и нефтяным лобби», — сказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев также отметил, что у ассоциации еще есть ресурсы для борьбы. По его словам, дело может дойти и до Верховного суда, который, возможно, примет решение в пользу NRA.

«Верховный суд может сегодня взбрыкнуть, потому что его демократы поставили в фантастическое положение. Они сказали: «Если вы не вмешиваетесь в выборы, то мы вас оставим». И Верховный суд в 2020 году не стал вмешиваться в выборы, что и предопределило победу Байдена. Но вот прошло месяца три, и выяснилось, что демократы не держат свое слово. Поэтому сейчас очень интересная ситуация: как себя поведет ВС, уже находясь под шахом», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Он обратил внимание и на другую сторону этого вопроса — по его словам, оборот стрелкового оружия в США, как и поддержку Трампа могут начать рассматривать как внутренний терроризм.

Эксперт назвал это дело таким же знаковым, как и процесс Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

«Одна знаковая ситуация сменяет другую, и это создает впечатление, что внутриполитический кризис в США развивается и принимает новые формы. Это не игра в одни ворота, это поле сражения противоборствующих сторон», — констатировал он.