Обострение кризиса: президент Молдавии готова распустить парламент

Конституционный суд Молдавии разрешил президенту республики Майе Санду распустить парламент. Как заявила председатель КС Домника Маноле, причиной для этого является то, что законодательный орган не смог дважды утвердить новое правительство.

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«Конституционный суд констатирует наличие соответствующих обстоятельств для роспуска парламента», — сказала Маноле, добавив, что это решение поддержали трое из пяти судей.

По словам Санду, она обязана пойти на роспуск законодательного органа, поскольку полномочия депутатов якобы прекратили действовать еще 23 марта, после того как парламентарии дважды не смогли утвердить правительство.

«Парламент, который не смог в течение трех месяцев сформировать правительство, становится нефункциональным. Отсчет этого срока начался с 23 декабря прошлого года и завершился 23 марта. Следовательно, с 24 марта у президента есть основания для его роспуска», — пояснила президент Молдавии.

Кроме того, Санду объявила, что единственным выходом из политического кризиса на данный момент являются досрочные выборы. Собственно, на этом лидер настаивала еще во время предвыборной кампании. Однако продвинуть это предложение сразу она не смогла, так как Молдавия — парламентская республика, и полномочия президента серьезно ограничены.

Путь к выборам

Решение КС говорит о том, что теперь Санду может осуществить задуманное и организовать досрочные выборы. В соответствии с законодательством Молдавии, голосование проводится по мажоритарной системе не ранее чем через 60 дней и не позднее трех месяцев после роспуска парламента.

При этом сам факт возможных досрочных выборов как вариант выхода из сложившейся ситуации не раз критиковали как внутри государства, так и за его пределами. К примеру, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала молдавских политиков к диалогу, чтобы избежать конституционного кризиса, отметив, что роспуск парламента — крайняя мера.

А в парламенте новые выборы, в том числе представители социалистов, называли безответственным решением на фоне распространения COVID-19 в республике. С точки зрения депутатов, перед роспуском необходимо назначить полномочное правительство, способное решать вопросы по борьбе с пандемией и экономическим кризисом.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, стороны не могут договорится, потому что Санду и Запад, который стоит за ней, хотят распустить парламент, так как в настоящей момент законодательный орган республики контролируется не прозападными силами.

«По их мнению, если они устроят досрочные выборы, то с помощью фейкового голосования в диаспоре им удастся получить нужный результат. Однако решение Конституционного суда по праву президента на роспуск парламента, конечно, не решит кризис, потому что в Молдавии есть две части населения, которые достаточно противоположно смотрят на перспективу развития государства.

Очевидно, что если через роспуск парламента власть перейдет к одной части общества, то проблема не будет решена», — считает эксперт.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько согласился с тем, что Санду движется в рамках того пути, который перед ней обозначил Запад.

«Не исключено, что результаты досрочных выборов будут неоднозначными, явно не 100% в пользу Санду. Оппозиция будет использовать все экономические проблемы и результаты пандемии для критики действующей власти. Скорее всего, структура парламента все же изменится, но сторонам все равно придется как-то договариваться. Это могут быть договоренности по персоналиям, не совсем законные обещания, дележ портфелей в парламенте или правительстве», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Согласно мартовскому опросу iData, партия Санду «Действие и солидарность» на данный момент лидирует в рейтинге политических сил Молдавии — набирая 41,3% поддержки. Второе место занимают социалисты — 33,9%, следом идет партия «Шор» — 9,2%, затем «Наша партия» — 4,9%. На пятой строчке партнеры партии Санду — «Платформа «Достоинства и правды», они набирают 4,3%.

Кризисное обострение

Политический кризис в Молдавии продолжается с прошлого года. Изначально республика столкнулась с разрушением правящей коалиции в парламенте. Проблему удалось решить только в 2021 году путем создания нового большинства из социалистов, партии «Шор» и платформой Pentru Moldova.

Появление большинства формально сняло проблему с функционированием законодательного органа, но кризис вошел в новую стадию, когда под давлением протестов в отставку ушел премьер-министр Ион Кику. Это событие запустило процесс по формированию нового кабмина, на что как раз могла повлиять Санду.

В итоге президент дважды предлагала своих претендентов на пост премьер-министра. В первой раз им стала Наталья Гаврилица — вице-президент партии Санду «Действие и солидарность». Но ее выдвижение было оспорено в Конституционном суде, который признал действия главы государства неконституционными и обязал провести новые консультации.

Вторым кандидатом Санду был Игорь Гросу, также депутат от «Действия и солидарности», параллельно парламентское большинство во главе с социалистами предложила своего претендента — Владимира Головатюка, нынешнего посла Молдавии в России. Однако президент настояла на своем кандидате, который вновь не смог получить одобрения в парламенте.

Неодобрение кандидатуры Гросу и стало основанием для иска Санду в Конституционный суд по роспуску парламента. При этом, по версии местных СМИ, президент по факту искусственно блокировала других кандидатов, дабы организовать досрочные выборы и расширить свой контроль над парламентом.

С точки зрения Владимира Брутера, ситуация в Молдавии в некотором смысле напоминает украинскую, когда с помощью различных неполитических методов власть передается одной части общества в ущерб другой.

«В случае Молдавии никакого дополнительного участия Запада в развитии страны не будет, а будет лишь контроль — он сам по себе предполагает, что молдаване не смогут рассчитывать на то, что их будут воспринимать как равных. Это и есть проблема той части молдавского общества, которая поддерживает Санду, они прекрасно понимают, что ЕС не заинтересован в развитии их государства», — добавил эксперт.

При этом основные оппоненты президента — социалисты — не могут как-то повлиять на ситуацию, потому что у них нет никакой альтернативной идеи, уверен Брутер, они проиграли тот момент, когда у них было достаточно власти для реализации какого-то другого курса.

«В значительной степени так получилось, потому что никакого альтернативного курса у них не было. А рассчитывать на то, что он появится, когда у них власти не будет совсем — чересчур оптимистично», — отметил эксперт.

В то же время, Богдан Безпалько считает, что в Молдавии действительно наблюдается определенная поляризация общества, по сути, это разделение присутствует в республике достаточно давно.

«В целом, это проблема постсоветских государств — всегда существует часть населения и политической элиты, настроенная на восстановление разрушенного единства, а другая часть опирается на движение на Запад, причем готово платить за это любую цену», — резюмировал эксперт.