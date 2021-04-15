Кравчук объяснил свое желание расстрелять российских парашютистов

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не жалеет о своих словах по поводу расстрелов «людей с российскими флагами». Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Не жалею. Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время является одновременно защитником, патриотом, гражданином», — заявил он.

По словам Кравчука, он слегка преувеличил, что возраст у него «уже не стрелковый». «Я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — подытожил политик.

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7 апреля в эфире одного из украинских телеканалов журналист Дмитрий Гордон спросил у Кравчука, будет ли он стрелять в случае, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Политик ответил утвердительно.

«Оружие почищено и подготовлено. <...> Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки [будут] оружие держать и пока видеть врага буду», — сказал Кравчук.

Он также отметил, что до сих пор ходит на охоту (Кравчуку 87 лет). «Со 150 м, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — подчеркнул первый украинский президент.

В августе 2019 года Леонид Кравчук заявил, что не чувствует себя в безопасности. «Вот я ложусь спать, и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя — я не могу заснуть», — сообщил он. По словам экс-президента Украины, он не думает, что пистолет поможет ему в случае чего, но «ему так спокойнее».

Заявление Кравчука прозвучало на фоне информационной кампании, начавшейся на Украине после слов главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о расположенных около украинской границы российских войсках. По его словам, дополнительные воинские соединения были переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, он обратил внимание на Крым, откуда, как он утверждал, после недавних учений подразделения ВДВ не были возвращены в места дислокации.

В Госдепе заявили, что Белый дом попросил Москву объяснить скопление войск в южных регионах РФ, назвав подобные действия российских властей «провокациями».

Переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.

Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения в ее адрес в агрессии являются беспочвенными.