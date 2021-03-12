СБУ открыла дело о Харьковских соглашениях

Главное следственное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело по поводу подписания украинскими властями с Москвой в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

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Дело в отношении должностных лиц органов государственной власти расследуется по статье 111 УК Украины «Госизмена». Виновные по этой статье максимально могут получить пятнадцать лет заключения с конфискацией имущества.

Следователи изучают, в частности, обстоятельства подготовки и подписания договора, а также соблюдение регламента и процедур во время его ратификации депутатами Верховной рады.

«По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России», — говорится в комментарии СБУ.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя возбуждение уголовного дела, напомнил, что статья 80 Конституции Украины указывает, что депутаты республиканского парламента не несут юридической ответственности за то, как они проголосовали за тот или иной законопроект, передает ФАН.

«Нардепы имеют право голосовать, как они хотят. Если закон не соответствует конституции, то на него ответственное за подписание лицо имеет право наложить вето. Это не оправдание. Это ликбез для одичавших людей, которые не читают даже собственную конституцию», — пояснил экс-парламентарий.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект «Стратегии деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя, в рамках которого поручил СБУ проверить законность ратификации соглашений по Черноморскому флоту.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, 16 мая 2008 года СНБО принял решение, которое спустя четыре дня было узаконено указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко о поручении кабмину подготовить законопроект о прекращении международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота РФ.

«Этот законопроект не был разработан по неизвестным нам причинам. Мы считаем, что это был первый кирпич, который начал разрушать всю нашу систему безопасности», — пояснил глава правоохранительного ведомства.

Он назвал произошедшее «предательством».

«Цепочка предательства началась не в 2014, а в 2010 году.

Без поддержки народных депутатов, ратифицировавших своим голосованием Харьковские соглашения, фактически открыв двери для военной интервенции, не было бы попыток аннексировать Крым и временной оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул силовик.

Он дал отдельное поручение СБУ узнать все детали голосования 236 депутатов по этому вопросу.

«Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике...», — отметил Данилов.

Среди тех, кто проголосовал за соглашения, можно отметить миллиардера, участника рейтинга Forbes Рината Ахметова, нынешнего судью Конституционного суда Украины Сергея Головатого, бывшего владельца концерна по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года были подписаны 21 апреля 2010 года тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

В январе нынешнего года Янукович стал подозреваемым по делу о государственной измене в связи с подписанием этих соглашений. Как считают украинские следователи, завизировав этот договор, глава государства «искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России на Украине и подрыва обороноспособности государства».